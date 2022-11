Esta semana se disputará un partidazo de carácter amistoso en nuestro país, el Real Betis de Manuel Pellegrini visitará el Ester Roa Rebolledo para enfrentar a Colo Colo en el primer duelo amistoso que animarán ambas escuadras.

Duelo imperdible donde el último campeón del fútbol chileno podrás medir fuerzas con destacadas estrellas del fútbol hispano, protagonistas de la Liga de España y que te invitamos a conocer a continuación.

¿Qué figuras del Betis estarán ante Colo Colo?

El “Ingeniero” no se guardó nada y para la gira por Argentina y Chile trajo lo mejor que tenía a disposición, vale recordar que varios jugadores de su escuadra fueron citados a Qatar 2022, por lo que no podrán estar presentes, similar caso tiene Claudio Bravo, quien estará con La Roja en los duelos amistosos frente a Polonia y Eslovaquia, no obstante, no son pocas las figuras del Betis que se harán presente en nuestro país.

Nabil Fekir: Futbolista franco-argelino que juega como mediocampista y que fue campeón del mundo junto con los galos en Rusia 2018, no obstante, Deschamps no lo tuvo en cuenta para esta cita planetaria.

Sergio Canales: Una de las grandes joyas del fútbol español hace algunos años, sin embargo, el exReal Madrid no logró consagrarse en la elite del balompié mundial, a pesar de ello, es uno de los baluartes del actual conjunto de Manuel Pellegrini.

Borja Iglesias: Una de las grandes ausencias de la selección española en Qatar 2022, Luis Enrique no lo tuvo considerado entre los 26 futbolistas citados a pesar de que muchos expertos y comentaristas lo daban como fijo, tras su buena temporada en los heliopolitanos.

Rui Silva: El portero del Betis tampoco será parte de Qatar 2022, sin embargo, la ausencia de Claudio Bravo de esta gira sudamericana le permite ganar bonos siendo titular al portugués, al menos en nuestro país, ya que frente a River Plate el arquero fue Dani Martín.

Joaquín: Una de las leyendas del Real Betis no podía estar ausente de este listado, el español de 41 años y con trayectoria en equipos relevante como Valencia, Fiorentina y Málaga también dirá presente en Collao.

Conoce a continuación a todos los citados por Manuel Pellegrini para la gira por Sudamérica: