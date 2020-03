Juan Insaurralde no se mueve de Colo Colo: “Se dijo que dejaba el club y acaba de renovar contrato”

La crisis por el coronavirus tiene paralizado el fútbol en prácticamente todo el mundo. Y, en el intertanto, los clubes comienzan a ver cómo siguen operando.

Así surgió el rumor de posibles salidas en Colo Colo, con Juan Insaurralde como una de las posibles. Pero Marcelo Espina lo descartó de plano.

“Me molesta que no se traten de informar más y buscar más antecedentes para difundir algo. Hay mucha gente pendiente y se la jugaron mucho. Más que molestarme, me incomoda. Después no pasa nada. Los tiempos demuestran que la información es falsa”, recalcó el gerente deportivo en un video publicado en las redes oficiales del Cacique.

Asimismo, y para cerrar, expresó que “pero no sólo por la del entrenador, también se ha dicho que el Chaco (Insaurralde) iba a dejar el club y acaba de renovar contrato, juega todos los partidos, es uno de los capitanes”.

Insaurralde tiene contrato con Colo Colo hasta diciembre de 2020 luego de renovar por una temporada su vínculo que finalizaba a fines de 2019.