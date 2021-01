José Luis Sierra apuesta por la salvación de Colo Colo del descenso: "Creo que va a salir"

José Luis Sierra fue campeón con Colo Colo desde la vereda de jugador y también como entrenador. El DT que volvió al circuito local para sacar del descenso a Palestino, muestra su asombro por la posición delicada en la tabla del Cacique que lo tiene con chances de bajar a la B.

"Me sorprende lo que está pasando, el equipo que tiene Colo Colo no es para estar ahí. Con los jugadores que tiene, puede parecer iluso, pero yo creo que va a salir. Tiene menos margen, pero tiene los jugadores, un entrenador que ha mostrado sus capacidades", dice el Coto en conversación con Los Tenores de ADN.

El mundialista de Francia 98 cree que el equipo tiene las herramientas para revertir el mal momento: "Me parece que están las condiciones para salir. Pero una cosa es lo que yo piense de cómo se hacen las cosas en Colo Colo, obviamente en muchas no estoy de acuerdo y por eso me fui, pero en lo deportivo me sorprende por la calidad de jugadores que tienen".

Además explica que el fracaso se debe al poco convencimiento por el trabajo de los entrenadores: "Voy al caso de los entrenadores, cuántos hubo en cuatro o cinco años. Si tuve la convicción para renovarle a Mario Salas, sale campeón de Copa Chile y lo echo, es porque no hay ninguna convicción. Muchas veces cuando se cambia tanto de técnico, los jugadores a uno le sirven a otros no tanto, entonces tenemos que empezar a cambiar los jugadores. En esa dinámica se pierde lo fundamental que es el equipo".

José Luis Sierra vive un buen presente con Palestino

Por último asegura que la situación está peor que sus expectativas: "No me sorprende este vaivén, pero tampoco pensaba que iba a estar tan abajo. Con lo que tiene tenía que al menos pelear por entrar a un torneo internacional", cierra.