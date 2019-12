Jorge Valdivia tajante: "Santiago Wanderers tiene que subir, los jugadores se lo merecen. Hay doble estándar"

Jorge Valdivia habló en extenso con Rodrigo Sepúlveda en el canal de YouTube del periodista. Uno de los temas que abordó el mediocampista de Colo Colo es el ascenso postergado por ahora de Santiago Wanderers a la Primera A.

“Wanderers tiene que subir. Uno dice: si católica fue campeón, la UC tenía 13 puntos de diferencia y Wanderers no… Pero se terminó el campeonato y queda como está la tabla. Colo Colo no va a pelarle a la Católica y los equipos que seguían a Wanderers sí, porque no tenían esa distancia… pero se terminó. No debería haber un doble estándar. Ellos se lo ganaron, lamentablemente los que están atrás de ellos ya está. ¿Wanderers mereció subir? Sí. No sé realmente que pasó en el consejo, yo quiero que suban”, dijo el Mago.

Agrega: “además podría jugar el clásico contra Everton, los jugadores de Wanderers se lo merecen. Ojalá la ANFP lo piense mejor. Ahora lo que se habla es por las cuestiones de plata”.

Complementó que “no estuve en la reunión de los presidentes, no sabemos cuál fue la determinante para no subir a nadie, si es por plata… los presidentes están preocupados por cómo negociarán con los jugadores porque la situación cambió, pero el CDF no cortó el pago y los contratos siguen con las marcas deportivas. A ellos no les cambió nada. Mantienen lo mismo. Reciben el mismo dinero. Si para el jugador que está negociando la situación cambia, por qué no hicieron lo mismo con ellos y se bajan un poquito y ayudan al otro club recibiendo a Wanderers. Es contradictorio”.

Siguiendo con sus argumentos, el volante reveló que a su juicio los campeonatos nacionales deberían tener más equipos, lo que generaría hasta mejores contratos por publicidad que se traducirían en más recursos para potenciar a los clubes frente al escenario internacional.

“Es como yo no acepto que me saquen la plata que me pertenece para beneficiar a otro club, pero sí a los jugadores les quito dinero porque hay una situación complicada…”, sostuvo.

Sentenció que “a mí me gustaría que el torneo fuera de 20 clubes y la torta se repartiera igual, siempre se ha cuestionado que son pocos los partidos del fútbol chileno, y se jugaría más. En Brasil son más equipos y los planteles más numerosos. Se juega miércoles y domingo y con buen nivel”.