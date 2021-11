El delantero, que desde la banca fue clave para asegurar la permanencia, abordó su presente en el Cacique. Dijo que no le complica estar fuera, pero quiere jugar.

Javier Parraguez explica sus sensaciones por ser suplente en Colo Colo y reconoce que todavía no define su futuro

Colo Colo está listo para enfrentar las últimas dos fechas que tiene por delante en el Campeonato Nacional para saber si será campeón. El Cacique comparte el liderato con Universidad Católica, pero esperan poder cerrar la temporada como los flamantes nuevos monarcas del fútbol chileno.

Uno de los nombres que ha sido clave en el último año de los Albos es Javier Parraguez. El Búfalo se transformó en una pieza vital para Gustavo Quinteros desde el banquillo y ayudó no solo a mantener la categoría en el torneo pasado, sino también a seguir peleando arriba tras su gol en el clásico ante la UC.

Este jueves enconferencia de prensa, Parragol se refirió al momento que vive el club y el problema que le genera a Gustavo Quinteros para elegir titulares en ataque. "Está picante la pelea, la decisión será complicada para el profe, como en todo el año. Esperemos que tome la mejor decisión para ganar el domingo y después viajar a Antofagasta para terminar el torneo de la mejor forma posible".

Y si bien su titularidad no está asegurada, lo cierto es que para el Búfalo no es problema ser suplente. "Depende mucho de los partidos, hay partidos que son muy apretados y uno entrando desde el banco puede ser solución. Hay otros que se abren en el primer partido y se te puede hacer un poco más fácil".

"Son todos diferentes y uno como jugador quiere estar desde el principio, si no es así tiene que aportar de la mejor forma desde donde le toque", agregó.

No obstante, Parraguez reconoce que lo más importante es ayudar al club. "Yo feliz de aportar a Colo Colo, no me había percatado lo del caso de Luis Mena (jugar pese a los refuerzos que llegan). Está en la esencia de cada jugador, aportar donde sea, sea desde la banca o jugando desde el arranque".

Su futuro sigue siendo una incógnita

Javier Parraguez todavía tiene un año de contrato por delante, pero lo cierto es que su futuro es toda una incógnita. El delantero se gana un lugar a la fuerza, pero Quinteros necesita un artillero para pelear la titularidad con Iván Morales, algo que ni con la llegada de Christian Santos cambió. Un préstamo podría estar en su horizonte, pero ahora todo es incierto.

Al ser consultado por el momento que vive, el Búfalo se lo toma con calma. "Estoy feliz de estar en Colo Colo, me llena de orgullo y confianza de cara a los partidos en los que me toque jugar".

"Estoy contento de pertenecer por este grupo, que el año pasado se las peleó todas por no bajar y ahora estamos disfrutando. Espero que termine este año de manera hermosa, después veremos lo que pasa con Parraguez", sentenció.

Colo Colo regresa a las canchas este domingo a las 18:00 horas para enfrentar a Unión Española, en un duelo clave. El Cacique espera en el estadio Monumental asegurar los tres puntos que lo acerquen más al título y que la UC deje puntos ante Huachipato.