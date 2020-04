Jaime Vera: "No es novedad que existan problemas en Colo Colo, es una lástima que no hayan llegado a un acuerdo"

El incendio en Colo Colo está lejos de terminar. Debido a la pandemia mundial del coronavirus, la dirigencia de Blanco y Negro se acogió a la Ley de Protección del Empleo.

Esta decisión produjo la suspensión de los contratos del equipo y de la relación de empleado y empleador, destando una verdadera guerra entre jugadores y dirigentes.

Sobre esto, un ex Colo Colo y actual técnico de Deportes Iquique, Jaime Vera, señaló que "No es novedad que existan problemas en Colo Colo. Si no es deportivo, es político, dirigencial... Es una lástima que no hayan llegado a un acuerdo".

"Nosotros tuvimos sólo una reunión y llegamos a un acuerdo muy fácil. Nos van a bajar un porcentaje del sueldo y después se devolverá. Eso sí, el plantel de Deportes Iquique no es tan caro como el de Colo Colo. Ojalá lo puedan solucionar y que todos salgan bien parados. Lo más importante es que salgamos de esta pandemia", contó el Pillo en Radio Agricultura.

Jaime Vera fue multicampeón en Colo Colo desde 1981 a 1987

Por otro lado, el DT de los Dragones Celestes lanzó una crítica a todos los que no han respetado la cuarentena: "Estoy acá en Iquique, llevamos 40 días encerrado, lo que me da más bronca es que uno se encierra y otros no lo hacen, unos cumplen y otros no, eso da rabia. Nosotros llevamos varias cuarentenas, 40 días sin entrenar, hemos cumplido con todas las reglas como corresponde".

Finalmente, el Pillo se refirió a un posible regreso del fútbol y las medidas que habrá que tomar: "Con un jugador que se contagie yo creo que el fútbol se tiene que parar, de aquí para adelante tenemos que aprender a vivir con este virus, vamos a tener que volver a hacer una vida normal sabiendo que tenemos que cuidarnos, tener distancia".

"El fútbol va a tener que volver sin público, imagínate que haya un jugador asintomático que no nos demos cuenta que tiene la infección y que cuando hagamos un gol, lo celebremos y contagie a los demás, es un problema que vamos a tener hasta que salga una vacuna", cerró.