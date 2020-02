Jaime Valdés declina hablar de Colo Colo: "Tenemos muchos problemas acá y estoy enfocado en La Serena"

Luego de la derrota como local 1-2 ante Cobresal, que deja a Deportes La Serena en el fondo de la tabla con cero puntos, Jaime Valdés se excusó de hablar de Colo Colo.

Finalizado el encuentro y consultado por CDF respecto a su ex equipo, el Pajarito se excusó diciendo que "no, no, tenemos muchos problemas acá y estoy enfocado en La Serena. Estamos pasando un momento difícil y no hemos podido sumar”.

El volante cree que igualmente van a salir de esta complicada situación. “Hemos tenido algunos problemas con el arco, pero estamos convencidos que jugando de esta manera podemos empezar a sumar puntos”, aseguró.

Valdés también tuvo palabras para el gol que le anularon y que significaba el empate para los papayeros. “Hay episodios en todos los partidos, pero está el VAR y hay que aceptar. Si está bien o no, no tenemos que pensar en eso. Tenemos que dedicarnos a jugar”, cerró.