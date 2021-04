Jaime Valdés avisa a Gustavo Quinteros: "Tengo el permiso, me puedo ir sin problemas a Colo Colo"

Jaime Valdés dejó Deportes La Serena para intentar regresar a Colo Colo. Pajarito puso punto final a su aventura con los granates para volver a Santiago y así negociar su retorno al cacique para los últimos años de su carrera, pero se terminó quedando con las ganas.

El volante no estaba en los planes de Gustavo Quinteros y tuvo que buscar nuevos aires, fichando por San Antonio Unido. Ahora se transforma en la gran estrella de la Segunda División, pero tiene claro que cualquier llamado desde el Estadio Monumental será atendido con un "Sí".

En conversación con La Tercera, Valdés reconoció que su salida desde el norte era para intentar volver al cacique. "La idea siempre fue ir un año a La Serena y después regresar a Santiago, ya que mi familia y yo somos todos de ahí. Sin embargo, la idea también era seguir jugando. Tuve varias ofertas, pero yo quería volver a Colo Colo".

Jaime Valdés aseguró que si lo llama Colo Colo, tiene todo listo para ir. Foto: Agencia Uno

Y fue ahí donde pajarito reveló una clausula de su contrato que ilusiona a los hinchas albos. "Yo feliz hubiese jugado gratis en Colo Colo. Si en San Antonio estoy jugando casi gratis, allá me hubiese ido gratis. Es más, tengo el permiso del presidente de San Antonio de que si me llegan a llamar, me puedo ir sin problemas del club", lanzó.

El volante no se quedó ahí y dio más detalles al respecto. "Hice todo lo posible para tratar de volver, pero no se dio. Yo entiendo que el momento no era el más adecuado, era difícil, y con un equipo en pleno proceso de rejuvenecimiento. No era el momento para volver, pero esa era la idea al principio: Colo Colo o San Antonio. No había otra idea para mí, a pesar de haber escuchado muchas ofertas".

Una vez que recibió el portazo en Macul, pajarito cumplió su palabra. "Cuando no se pudo con Colo Colo, yo acepté la oferta de ser parte del proyecto que tiene San Antonio, por mi relación con el presidente del club y con Esteban (Paredes, dueño), para tratar de ayudar a que el equipo vuelva a la Primera B".

Su salida con Salas y el retiro

Jaime Valdés también recordó lo que fue su polémica salida de Colo Colo, en medio de una pelea con Mario Salas. Pero según el volante, también hubo una lesión le que terminó costando caro: una rotura de meniscos.

"Se podría decir que influyó. Yo nunca había tenido una lesión. Esa no fue de tanta gravedad, pero sí me dejó muy atrás al no permitirme hacer una pretemporada normal con el equipo. Tanto en lo físico como en lo táctico y la idea que quería traspasar Salas, me dejó atrás. El primer semestre de 2019 jugué muy poco, y, cuando ya estaba bien en el segundo, tuve muy pocas posibilidades de continuidad como titular", explicó.

Finalmente, pajarito aseguró no estar pensando en colgar los botines. "No tengo la intención de retirarme todavía, porque no he sufrido lesiones graves y físicamente estoy impecable. Tengo 40 años. Hay otros jugadores que se retiran a los 30-35 años, es algo totalmente personal".