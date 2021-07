Iván Morales: "Me encantaría ir a la selección lo más pronto posible"

Iván Morales vive la mejor campaña de su carrera profesional, con ocho goles en doce partidos con Colo Colo y la titularidad ratificada por parte de Gustavo Quinteros, toda una novedad para el ariete de 22 años.

Pero sus objetivos van más allá. En entrevista con La Tercera, el ariete reconoce su anhelo de vestir la camiseta de la selección chilena, que pasa precisamente por una anemia ofensiva, evidenciada en la Copa América y el camino al Mundial de Qatar 2022.

"En lo personal, me encantaría ir a la selección lo más pronto posible. Es un objetivo que siempre voy a tener, porque me tocó hacer muchas selecciones juveniles y en la adulta debuté en una gira amistosa. Quiero y mi objetivo es llegar a la selección al máximo nivel", sentencia.

De todas formas, el artillero no siente que será el salvador. "No sé si llenar el espacio, pero mi objetivo es jugar en la selección. Aportar de donde me toque. Si es con goles, sería hermoso. Hablar de llenar un espacio tan grande es muy pronto, pero mi objetivo es estar ahí", explica.

A nivel de clubes, Morales también quiere escalar, aunque no le quita el sueño. "No lo he pensado. Veremos qué pasa más adelante. Me encantaría ir después a jugar una liga más competitiva, pero estoy súper enfocado en Colo Colo", advierte.

Es que su mayor sueño es sentimental. "Estar tranquilo, que mi familia esté unida; poder estar en paz con mis seres queridos. Quiero triunfar en esto, cumplir mis objetivos cercanos y seguir en el fútbol", complementa.

