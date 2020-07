Ignacio Quinteros: "Me habría encantado retirarme en Colo Colo. Fue el equipo de mi vida"

Ignacio Quinteros fue parte de dos planteles históricos de Colo Colo. El Nacho estuvo en el equipazo del Cacique de1996 y 1997, y también fue clave en la campaña del Clausura 2002, el famoso "campeón en la quiebra".

Con dos pasos por el club, Quinteros es recordado con cariño por los hinchas albos. En conversación con la prensa del club, el heredero del 7 de Barticciotto recordó sus mejores momentos en el Cacique.

"Es un sentimiento, llegar a los 12 años cuando había ganado recién la Copa Libertadores. Recuerdo que cuando llego a la semana nos hacen jugar una “pichanga” con el plantel que había ganado la Copa Libertadores, jugamos en la cancha donde entrena el plantel y estar al lado de los campeones era algo soñado. Y después integrar el plantel, ser campeón, ganar clásico, uno no pensaba jugar en el extranjero, yo quería llegar al primer equipo y jugar toda mi vida en Colo-Colo", señaló.

En 1997, el Cacique cayó en semifinales de Copa Libertadores, en una tremenda campaña del cuadro albo. Sobre aquel equipo, Quinteros aseguró que "yo creo que faltó ganar un torneo internacional y habría sido merecido por como jugaba Colo-Colo, la regularidad que tenía, era un equipo sólido y era muy merecido y por cosas del fútbol no se pudo. Nos tocaba siempre Cruzeiro que era un equipo terrible y nos costaba siempre".

Además, el ex delantero eligió el campeonato de la quiebra como el más importante de su carrera: "Lejos, lejos el del 2002 porque creo que fue el año de mi madurez futbolística, donde fui el goleador del año, pasó lo de Calama donde volvimos a ganar después de varios años. Me tocó hacer el gol en el clásico donde ganamos 3-0 con los dos goles del Huaqui. Ese año me tocó compartir con mis amigos, ni siquiera eran compañeros, éramos amigos".

Finalmente, el Nacho confesó que le habría gustado volver al Cacique: "Sí y quiero aclarar algo. Cuando me fui a México, me fui por tres años y después de dos años y medio tuve problemas con el contrato y decido venirme a Chile. Recuerdo que me llama Jaime (Pizarro) porque había un proyecto con Mirko Jozic porque quería formar un proyecto similar al del 2002 y yo quería venir por un año y regresar a México pero Jaime me quería hacer contrato por cuatro años y le dije que me habría gustado, pero habían cosas familiares y cuando sale lo de Católica todos pensaban que me había ido por más plata que Colo-Colo y nunca fue así, incluso fue menos plata, pero era solo un año y yo sabía que después podía volver a México".

"Incluso, me habría encantado retirarme en Colo-Colo. Fue el equipo de mi vida, pero el fútbol te manda por muchos lados, pero feliz por la carrera que hice y es emocionante que el hincha me siga recordando y es maravilloso, porque hice algo importante para el club de mis amores".