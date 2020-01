Harold Mayne-Nicholls le responde a Jorge Valdivia: “La rata es un animal noble”

Siguen los coletazos de la salida de Jorge Valdivia de Colo Colo, porque tras la publicación del Mago acusando de “ratas” a Marcelo Espina, director deportivo del Cacique, y a Harold Mayne-Nicholls, vicepresidente de Blanco y Negro, durante este sábado llegó la respuesta desde la otra vereda.

Esto, porque en conversación con el diario La Cuarta, Mayne-Nicholls señaló que “la rata es un animal noble y Jorge sabe que lo estimo mucho”, aludiendo a los posteos en las redes sociales del flamante refuerzo de Monarca Morelia de México.

Pero no se quedó ahí, porque agregó que “me parecieron divertidos (los posteos). Me reí mucho con las palabras de Jorge. Me pareció divertido, porque me hicieron reír. Siempre celebro la creatividad”.

Recordemos que todo esto reventó con los últimos dichos de Espina, quien afirmó que “queríamos que Jorge nos dijera, o al menos su representante, que es lo que querían y ellos no nos dijeron nada”. Esas palabras se sumaron a los dichos por Harold, quien expresó “no teníamos cómo pagar lo que Valdivia quería (para quedarse en Macul)”, provocando el estallido de Valdivia en redes sociales.