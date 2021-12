Este pasado miércoles Colo Colo le bajó el pulgar a la posibilidad que Esteban Paredes regrese al Cacique para terminar su carrera. El presidente del Cacique, Edmundo Valladares, aclaró que el DT Gustavo Quinteros pidió específicamente tres refuerzos y en el Monumental sólo contemplan un partido de despedida como corresponde para el ídolo.

En Radio ADN, Juan Cristóbal Guarello analizó el tema y aseguró estar totalmente de acuerdo con Valladares, considerando que el regreso de Visogol probablemente no se traduciría en un plus para el plantel de Quinteros.

“No sabemos si el hincha de Colo Colo está dividido (con el regreso de Paredes). El hincha de Colo Colo es muy extenso y transversal. El partido de despedida se lo merece, está bien. Lo que pasa es que la presión para estar en el plantel está mal”, dijo Guarello.

El comunicador de larga trayectoria agregó que “hay un derrotero técnico que tiene el gerente técnico con el entrenador, que está definido. Hay objetivos y Paredes no está dentro de ese proyecto. Ayer Valladares fue tajante, creo que quedó claro. Quizás el lote de Aníbal Mosa (lo quiere). Pero en este caso tienen en contra al Club Social y el lote de Vial. Y no sé si todo el bloque de Mosa está de acuerdo, porque es un tema complicado. Al final le metes ruido al entrenador, metes un elemento que distorsiona el camarín adentro… una cosa es que Paredes venga a jugar un partido en agosto y que vengan los amigos y Bam Bam Zamorano y Colo Colo de todos los tiempos. Y otra cosa es que paredes esté entrenando permanentemente en el plantel y hablando con los juveniles”.

Por otro lado, el rostro de ADN dio a entender que Paredes hasta podría desordenarle el naipe a Quinteros, incluso en lo que respecta al liderazgo y peso que tiene el delantero en la historia alba.

“Quinteros sabe que tiene un liderazgo y por algo eligió que no estuviera. Porque mientras no haya problemas… pero pierdes un partido importante y le meten micrófono a Paredes que estaba en la Tribuna Rapa Nui y se arma. O la semana anterior al superclásico con la U en el Monumental… y claro, Paredes está en el plantel, pero no va a jugar. Y se arma”, expuso.

Juan Cristóbal Guarello sentenció que “cuando habló Quinteros fue claro y educado. Dijo: no lo veo para jugar 90 minutos, y habló del partido de despedida fundamentalmente. Es lo que recuerdo. El tema de fondo es que hay un proyecto deportivo en el que no está ahora Paredes. No es por quitarle méritos a Esteban Paredes ni a su carrera o quitarle goles. El futbol es así”.