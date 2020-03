Gualberto Jara y el triunfo: "Fue un partido muy difícil, muy de copa, pero el plantel se ha hecho fuerte"

Colo Colo logró un importante triunfo contra Athletico Paranaense en la Copa Libertadores. El Cacique se impuso por 1-0 en el Monumental y suma sus primeros tres puntos en el Grupo C.

“Fue un partido muy difícil, muy de Copa Libertadores. El equipo se estuvo a la altura de la competencia Corrió y peleó. Generalmente cuando uno ataca hay que tratar de hacer daño y defender con orden y fuerza. Lo hicimos”, dijo Gualberto Jara.

El DT agregó que “tuvimos ocasiones para aumentar el marcador y lo desaprovechamos, pero al defender el equipo se portó muy bien. Empezamos casi de cero en el grupo. Tenemos un tiempito para descansar y trabajar, analizar el próximo partido, que es Peñarol, un rival difícil, diferente a este equipo brasileño”.

Respecto a la continuidad o término de su interinato, el entrenador puso paños fríos y aseguró que por ahora se conforma con el respaldo de su plantel y no escucha los rumores sobre su posible sucesor.

“Me siento totalmente respaldado por el plantel. He notado un compromiso de ellos en salir de esta situación. Han trabajado al máximo. Eso indudablemente beneficia lo poco que hemos trabajado hasta ahora. Yo me trato de salir un poco de los comentarios periodísticos de que viene fulano o que es mi último partido. Me concentro y trato de brindar a este grupo de jugadores las herramientas necesarias que estimo para salir de esta situación”, expuso.

Siguió complementando: “así el grupo se está haciendo fuerte, se está convenciendo de que hay un buen equipo, de que se puede mejorar, de que podemos avanzar. Y en eso estamos. Tenemos que ir en base a lo que disponemos para iniciar un partido teniendo en cuenta el rival de turno”.

Sentenció que “hoy el rival nos complicó y teníamos el cansancio encima. Tuvimos situaciones claras, ellos también pero no tan claras. Había que aguantar en su momento y tratar de hacer daño al momento de atacar”.