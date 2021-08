Gabriel Suazo es uno de los capitanes más resistidos que ha tenido Colo Colo en los últimos años. Sin embargo, el zurdo se preparó para esa condición en los momentos difíciles, y hoy disfruta las mieles del éxito con el Cacique al tope del Campeonato Nacional.

En entrevista con La Tercera, Gaby reconoció lo que tuvo que padecer durante la lucha por evitar el descenso. "Muchas veces llegaba a la casa llorando después de los partidos, y ahí estaba mi familia, conteniéndome, apoyándome", explicó.

"Son situaciones de las que muchas veces los hinchas no se dan cuenta y algunos creen que jugamos por la plata. Nosotros somos personas y sufrimos y por eso mismo jamás tiré el poto pa’ las moras, como se dice en buen chileno", reflexionó el hombre de 24 años.

Las críticas por redes sociales se acumulaban en la web, pero Suazo eludia todo aquello perjudicial: "Esas cosas las trato de evitar. El año pasado, cuando el equipo estaba en una situación muy mala, no sólo se me criticaba a mí, sino que a cada uno de los jugadores".

Gabriel Suazo no estará esta tarde ante Cobresal en el duelo de la 19ª fecha del Campeonato Nacional

Incluso tiene el ejemplo de recientes suicidios de futbolistas en la retina. "Esto es así, y lamentablemente hay jugadores que se ven mucho más afectados. Sabemos lo que pasó en el fútbol uruguayo", subrayó el defensor.

En ese sentido, Suazo trata de "no ver nada de fútbol en redes sociales. Ni cuando estamos bien ni cuando estamos mal. Me dedico a lo mío, a esforzarme en los entrenamientos y a tomar en cuenta las críticas que me hacen mis compañeros, mi familia y cuerpo técnico".

Gabriel Suazo: No soy de tirar bicicletas ni nada en especial



Aunque hoy tiene el reconocimiento popular, lo cierto es que Suazo ha estado permanentemente en el ojo de la crítica. La Tercera le pregunta específicamente por los momentos en que se le acusa de "hacer una de más".

"Hago lo que se me ocurre en el momento o pienso que es mejor para el equipo. No soy del tipo de jugadores, como Martín (Rodríguez), que puede tirar una bicicleta o una rabona, y lo tengo más que claro. Pero tampoco pego pelotazos para donde salga", asumió.

Gabriel Suazo se ganó la capitanía de Colo Colo después de la partida de Esteban Paredes

La fortaleza para llevar la jineta se fue macerando al verse acompañado de jugadores "de mucha jerarquía que han sido capitanes. Me tocó con (Gonzalo) Fierro, después con Esteban (Paredes); con Jaime Valdés y Jorge (Valdivia)", subrayó en recuerdo de sus orígenes.

"Jaime me decía 'siempre en mi equipo, titular y capitán'. O, cuando el Mago se fue a México, me dijo 'Gaby, estoy seguro de que serás capitán de Colo Colo. Prepárate para eso'. Y Esteban, si bien no se quería ir, ya me estaba diciendo que su legado iba a ser la jineta", valoró.

Gabriel Suazo prefiere ser volante



Aunque le ha tocado jugar preferentemente como lateral izquierdo desde la llegada de Gustavo Quinteros a la dirección técnica del Cacique, Gabriel Suazo no tiene reparos en asegurar que lo que le gusta es la zona medular de la cancha.

"A mí siempre me ha gustado mucho más jugar de volante, eso está claro. Pero en este último tiempo, jugando de lateral con Gustavo, me he sentido muy bien, con mucha libertad para atacar. Es mucho más cómodo a la hora de defender, porque tenemos un equipo más corto y estamos cerca siempre de nuestra marca", destacó Gaby.

Gabriel Suazo ha festejado históricos goles contra Universidad de Chile en el Superclásico

"Por lo mismo, me siento bien. Quizás anteriormente te hubiera dicho de volante sí o sí, pero hoy estoy en una posición en la que me acomodo muy bien; sé muy bien los movimientos que tengo que hacer; cuándo moverme, cuándo no; cuándo atacar y cuándo no", subrayó.

Aunque no podrá estar ante Cobresal por un esguince de rodilla, Suazo no pierde un ápice de ilusión frente a la campaña de Colo Colo. "Obviamente es candidato desde lo que se ve hoy día, y está perfecto. Eso lo hemos ganado nosotros y estoy muy orgulloso eso", explicó.

"Todo esto lo hemos ganado con sacrificio y huevos. Pero hay que dejar claro que esto se construyó desde el campeonato anterior, de toda esa mierda que comimos todos nosotros, de los muchachos que se fueron", reflexionó Suazo.

Finalmente, y de cara al futuro, el zurdo reconoció que su proyección está a nivel de selección e internacionalmente en clubes. "Me imagino en Europa con mi familia y estando en la selección. Para allá apunto", concluyó.