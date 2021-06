Gabriel Costa quiere hacer historia en Colo Colo: "Me siento con ganas de lograr algo muy importante en el club"

Colo Colo pone fin a su semana libre en el Campeonato Nacional y este domingo vuelve a la cancha para enfrentar a Deportes La Serena. Los albos tienen grandes opciones de meterse en la parte alta de la tabla de posiciones, ya que se mantienen a solo tres puntos de los líderes.

El momento del cacique no se compara en nada a lo ocurrido en la temporada pasada, donde pelearon el descenso. Esto abre el apetito de los jugadores, que quieren sacarse las balas siendo campeones y consiguiendo una clasificación a un torneo internacional.

Así lo dejó claro Gabriel Costa, que en conferencia de prensa reconoció estar viviendo uno de sus mejoreso momentos después de mucho tiempo sin rendir en Colo Colo.

Gabriel Costa se ilusiona con el nivel de Colo Colo. Foto: Agencia Uno

"Me siento muy bien en lo personal en el equipo. Estoy feliz, me preparo día a día. Me siento con ganas de lograr algo muy importante en el club. Esto es fin de semana a fin de semana", reconoció el peruano-uruguayo.

Justamente con su selección es donde más se ilusiona, ya que está dentro de los reservados para la Copa América. Eso sí, será Ricardo Gareca el encargado de ratificar si contará o no con él para el torneo. "Me siento feliz por estar dentro de los 50, ahora pasa por el tema del técnico".

Por otro lado, Costa reconoció que estar jugando en un puesto que no es el suyo le afecta, pero no se complica. "A mí me gusta jugar por la derecha, pero ha habido expulsiones y lesiones que han permitido a Gustavo ver que puedo jugar en otras posiciones. Si yo no estoy, otro puede hacerlo".

"Uno como jugador de fútbol tiene que estar preparado, porque si uno no está hay que estar disponible para el equipo", cerró.