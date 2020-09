Fernando Astengo le pega fuerte a Colo Colo: "Uno puede jugar mal, pero no correr o luchar, es imperdonable"

Colo Colo sigue decepcionado a sus hinchas y no encuentra el rumbo en ninguno de sus frentes. Los albos cayeron sin discusión ante Peñarol, se instalaron en el último lugar del Grupo C de Copa Libertadores y está con un pie fuera del torneo.

El juego del equipo de Gualberto Jara se gana las críticas de todos los fanáticos del cacique, que piden cambios con urgencia. Algo a lo que se sumó el histórico Fernando Astengo.

El león conversó con Radio ADN sobre el momento que atraviesan los albos y mostró su pena por lo que le está pasando al club. "Bastante decepcionado y un poco avergonzado. Estuve sudando el partido de Colo-Colo, es un desastre".

Colo Colo no vio una ante Peñarol y volvió con una goleada que los puede dejar fuera de Libertadores. Foto: Getty Images

Para Astengo, la situación en el cacique "es la tormenta perfecta. La expresión futbolística deja mucho que desear. Hay que armar un plantel nuevo. Uno puede jugar mal, pero no correr o luchar, es imperdonable”.

Críticas a Gualberto Jara

Fernando Astengo sabe lo que es estar en la banca de Colo Colo. Es por ello que se dio el tiempo de hablar del juego, donde no hay respuestas. "Cuando pasan ese tipo de cosas es porque estás entregado. No es que no te salga nada, es que parece que no hay un interés. Es decepcionante. Colo-Colo está pasando por un momento que es lapidario".

Para el león, es inaceptable la poca actitud de Jara a la hora de hacer modificaciones en momentos difíciles. "Íbamos en el 88’ u 89’ y no hacían cambios. Hay muchas decisiones que han sido muy mal tomados. Yo entiendo a los técnicos, pero a este equipo no lo salva ni Maradona".