Un emocionado Esteban Paredes vivió una jornada especial en su regreso al estadio Monumental. Si bien fue una goleada de parte de Colo Colo a Coquimbo Unido por el Campeonato Nacional, los varios homenajes los hicieron sentir como en casa.

Pese a eso, lo primero, con mucho respeto, fue lamentar la derrota de los Piratas, que se complican en la zona roja de la tabla de posiciones.

"No, no es segundo plano. Lo dije en la semana, me debo a Coquimbo, tengo respeto al club. Lamentablemente perdimos un partido que nos pasaron por encima. Tuvimos un mal primer tiempo. Nos vamos con una derrota que duele", comentó Paredes en TNT Sports.

En ese sentido, se mostró emocionado por los varios homenajes que le realizaron en Macul, donde los hinchas lo vivieron como una despedida.

"El recibimiento de la gente, agradecido por todos, los llevaré en mi corazón por todo lo que me dieron en este club", confesó.

Si bien todavía sigue jugando en Coquimbo Unido, sabe que el fin de su carrera está cerca, algo que asegura debe conversar con su familia.

"Sí, lo dije el otro día, voy a pensarlo. Vienen otras generaciones, he jugado bastante y con muchos dolores, me he infiltrado. Lo hago porque me gusta, pero debo conversar con mi familia y ver también qué es lo mejor para Coquimbo", precisó el goleador histórico.

Por lo mismo y muy ilusionado cree que fue su último partido en la cancha del Monumental, por lo que quiso agradecer a todos.

"Fueron muchos años de alegrías y tristezas, pero muchas más alegrías, porque la gente se portó bien conmigo. Fue algo maravilloso, no me lo esperaba y estoy agradecido", finalizó.