Gustavo Quinteros dejó un gran recuerdo en Emelec. En el cuadro de Guayaquil, el director técnico de Colo Colo estuvo desde julio de 2012 hasta marzo de 2015, cuando dejó su cargo en los Eléctricos para tomar la conducción de la selección adulta de Ecuador, donde trabajó hasta septiembre de 2017 y su salida del cargo lo motivó a llevar adelante una demanda que le significó cobrar un jugoso botín.

Los dos títulos que consiguió de manera consecutiva en el elenco azul, que lo transformaron por dos años seguidos como el Mejor Entrenador de la Serie A de aquel país, hacen que el nombre del santafesino siempre aparezca como una opción interesante para volver al banco del plantel estelar.

Así al menos lo pretende Carlos Torres, un dirigente emelecista que tiene en sus planes llevar a Quinteros si logra imponerse en la elección presidencial de la institución, que por estos días ha vivido muchos problemas con las votaciones. De hecho, los comicios estaban pactados para el 16 de septiembre, pero no pudieron llevarse a cabo por una orden judicial y es probable que la nueva fecha sea el 15 de octubre.

"Hemos hecho contacto con algunos técnicos y él es uno. Estamos viendo opciones. Sabemos que Gustavo está en Chile, que es muy profesional y para él la prioridad está en el fútbol chileno y lo que está haciendo Colo Colo, yo quiero que le vaya bien por ese lado. Es un técnico que tuvo éxito en Emelec, pero estamos respetando su momento en Chile", expresó el directivo, quien pretende tomar la testera que comanda el empresario de 42 años Nassib Neme, en una conversación con Al Aire Libre en Cooperativa.

Pero Torres no se quedó sólo con eso. "Gustavo fue muy querida en Ecuador. No hay nada definido ni una propuesta firme. Fue una reunión informal, las cosas irán avanzando poco a poco. Estamos con tiempo previo a las elecciones. Somos una candidatura muy seria y no queremos afectar a ningún técnico, mucho menos a esos que están trabajando", cerró Carlos Torres, quien pronto podrá saber si debe llevar a cabo las gestiones prometidas o si todo formará parte del museo de las buenas intenciones.