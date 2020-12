Eddio Inostroza sufre por Huachipato y sufre por Colo Colo en su día más negro

Si hubo uno al que le pegó duro el triunfo de Coquimbo Unido sobre Huachipato, que dejó a Los Piratas con una ventaja de cuatro puntos sobre Colo Colo, colista del Campeonato Nacional; fue el legendario Eddio Inostroza.

El Yeyo fue campeón en la Usina y luego tricampeón en el Cacique, equipo donde además fue auxiliar de Mirko Jozic rumbo a la Copa Libertadores de 1991. "No podemos escapar, sobre cuando estamos enlazados de manera sentimental", reconoce al llamado de Redgol.

Luego pasa al análisis: "El partido de Huachipato demuestra que hace ratito perdió la línea. Está jugando con voluntad nada más, pero no muestra nada. Si no se ordena, no se define el sistema... menos mal que están en una posición que les permite respirar con tranquilidad"

Los Albos ganaron cuatro de los últimos seis puntos en disputa, pero todavía falta. "Y con Colo Colo la inquietud viene hace mucho tiempo, no ha podido sacudirse. No sé si el partido anterior les dará posibilidades de mejorar", advierte el histórico mediocampista.

Eddio Inostroza fue un fogonero incansable del mediocampo de Colo Colo en los setentas. Foto Archivo

"Ya no depende de Colo Colo, mire lo que le digo. Esa es la verdad. Colo Colo ya no puede darse el lujo de perder tres puntos, no puede darse ningún lujo más. Colo Colo tiene que ganar sin jugar bien, para rescatar y salir de alguna manera del fondo", sentencia el Yeyo.

Colo Colo volverá a la acción el próximo domingo, cuando visite a Deportes Antofagasta en el norte, luego de que se dictaminara la suspensión del encuentro contra Coquimbo Unido que ya había sido reprogramado para el 30 de diciembre.

