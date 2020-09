Dirigente de Deportes Antofagasta destroza a Colo Colo: "Que esto pase en uno de los equipos más grandes de Chile es lamentable"

Ya es completamente oficial: el partido entre Colo Colo y Deportes Antofagasta, válido por la duodécima fecha del Campeonato Nacional, fue suspendido por un test positivo por Covid-19 en el cuadro albo.

La ANFP informó pasadas las 10:40 horas la suspensión indefinida del encuentro que comenzaba solo 20 minutos después (11:00 horas). "La suspensión se debe a la detección de un caso positivo de COVID-19, sin haber podido determinar aún sus contactos estrechos, luego de la realización de exámenes PCR a toda la delegación que viajó a Brasil", informaron.

Esto, despertó la furia de la directiva Puma por el manejo del Cacique ante los protocolos sanitarios que se deben cumplir. El gerente deportivo de Antofagasta, Víctor Oyarzún, detalló lo ocurrido esta mañana en el Estadio Monumental.

"Llegamos nosotros acá y se avisó de forma extra-oficial que el partido se suspendía. No nos querían dejar bajar del bus a nadie, ahora les dije que bajaran porque no puedo tener a los jugadores encerrados media hora en un bus y no nos dejan entrar a la zona de camarines porque el partido se va a suspender por un caso positivo que tiene Colo Colo", aseguró en conversación con Deportes en Agricultura.

Además, el dirigente Puma criticó el manejo de Blanco y Negro por no respetar los protocolos establecidos: "Es lamentable, no me voy a referir al proceder que tuvo Colo Colo. Son un equipo grande que juegan la Copa (Libertadores) casi todos los años y los protocolos los tienen bastante claros, es más creo que los médicos de Colo Colo son los que generaron gran parte de los protocolos del fútbol chileno, entonces las reglas se sabían desde un principio. Ahora lo que nos afecta a nosotros es viajar".

En esa misma línea, Oyarzún descargó su rabia por el gasto innecesario del club por viajar a Santiago: "En Antofagasta es súper complicado hacer los PCR, porque está todo centralizado, nos demoramos casi dos días en recibir los resultados, hay dos o tres frecuencias diarias para encontrar pasaje, entonces nos cuesta mucho encontrar pasaje y hemos hecho todo el esfuerzo para llegar acá y que esto pase en uno de los equipos más grandes de Chile es lamentable, frustrante, los jugadores están molestos porque tenían muchas ganas de jugar. Viajar casi 1500 kilómetros para que te digan una hora antes del partido que no se juega es lamentable".

Finalmente, el directivo pidió sanciones ejemplares para el Cacique y no descartó pedir los puntos por escritorio: "Yo creo que aquí deberían haber sanciones más grandes para que se cumplan los protocolos. Porqué nosotros tendríamos que volver acá para jugar por un incumplimiento de ellos, por una irresponsabilidad de ellos. Porqué deberíamos tener este mismo desgasto de venir para acá de nuevo, de meter este partido a mitad de semana porque no quedan más fechas para jugar. Se va abrir el libro de pases y si no se juega este partido no se podrá abrir".

"Vamos a conversarlo con el club y ver el tema legal con estas nuevas bases del torneo, así que veremos cuál es el camino a seguir (pedir los tres puntos)", cerró.