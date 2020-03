Daniel Passarella le deja su currículum a Marcelo Espina y se postula para la banca de Colo Colo

Pasan los días, y Blanco y Negro aún no puede abrochar al entrenador que reemplace al despedido Mario Salas en la banca de Colo Colo.

La primera opción, situación que ha confirmado el presidente Aníbal Mosa y el vicepresidente Harold Mayne-Nicholls, es el brasileño Luiz Felipe Scolari, sin embargo las negociaciones con el ex campeón del mundo en 2002 se han enredado.

Debido a esto, los representantes siguen presentando propuestas a los directivos albos, y fue así como un allegado a Daniel Alberto Passarella le mostró el interés del argentino de tomar el club al gerente deportivo de ByN, Marcelo Espina.

El ex monarca mundial como capitán del seleccionado argentino en 1978 no dirige desde 2007, cuando tomó las riendas de River Plate, club del que luego tuvo un polémico paso como presidente entre 2009 y 2013.

Desde ahí que Passarella no tiene figuración en el mundo del fútbol, no obstante, en octubre pasado reconoció abiertamente que quería volver a dirigir, cuando estuvo muy cerca de llegar como técnico a Cerro Porteño, instancia que finalmente no se materializó.

"La verdad, después de un tiempo, llegué a la conclusión de me gustaría regresar a las canchas. Sigo siendo un tipo del fútbol", señaló hace unos meses el DT a Diario Popular de Paraguay.

Passarella cumple con el perfil que busca Blanco y Negro, porque a sus 66 años tiene mucha experiencia, con pasos por equipos y selecciones importantes como River, Argentina, Uruguay y Parma, entre otros, pero le pesa su larga inactividad.

Otro nombre más se suma a la lista, la cual sigue liderando Felipao, con quien según palabras de Mayne-Nicholls, Colo Colo seguirá negociando este jueves.