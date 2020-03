DT de Jorge Wilstermann no se confía por el mal momento de Colo Colo: “En cualquier momento puede despertar”

El técnico de Club Deportivo Jorge Wilstermann, Cristian Díaz, ya está palpitando el duelo ante Colo Colo, por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. En ese sentido, el DT no se deja llevar por el mal momento del Cacique y asegura que en cualquier momento puede despertar por los grandes jugadores que tiene.

En conversación con Al Aire Libre en Cooperativa, el entrenador del club boliviano expresó que “enfrentar a los grandes equipos no hay buenos momentos nunca, porque los grandes jugadores aparecen siempre. En el último partido que jugó con Universidad de Concepción el resultado fue totalmente mentiroso, pero yo no voy a descubrir la grandeza de los jugadores de Colo Colo, no voy a descubrir a Matías Fernández, a Nicolás Blandi, Juan Manuel Insaurralde, Gabriel Suazo y Marcos Bolados".

No se quedó en eso y agregó que el Cacique “es un equipo que tiene buenos futbolistas que en cualquier momento se despiertan y la Copa Libertadores, para todos los equipos, tiene ese lado emocional que genera cosas diferentes, sensaciones distintas y que hace que los grandes futbolistas se pongan un traje de gala y salgan a la fiesta. Seguramente será muy complicado para nosotros".

Además, el estratega dijo que el debut en cualquier competencia siempre es importante y más si es de local. “Marca mucho, sobre todo al local, sin perder de vista que para un equipo boliviano cualquier grupo es muy complicado y si los equipos contra los que juegas son Athletico Paranaense de Brasil, Peñarol y Colo Colo seguro se complica un poco más. Tenemos fe en hacer una buena copa y ser un hueso duro de roer".

Al ser consultado sobre la altura, que es característico al visitar Bolivia, mencionó que "es totalmente diferente una altura como la de Cochabamba con la de La Paz (…) En Chile, más allá de todo, hay lugares como El Salvador o Calama que tienen altura, los chilenos están acostumbrados a esa geografía".

"Espero un partido complicado, sueño que mi equipo pueda hacer un gran encuentro, sé que voy a enfrentar a un gran equipo y a grandes jugadores. De local tenemos que ser protagonistas, el lugar más fuerte en el que debemos conseguir puntos es en Cochabamba", cerró.

El encuentro está pactado para este miércoles a las 19:15 horas.