La derrota de Colo Colo ante Boca Juniors fue "un baño de realidad" para el Cacique, en la preparación del Cacique para una temporada en la que volverá a participar en Copa Libertadores, de acuerdo al análisis de Cristián Caamaño en Deportes en Agricultura.

La nota de advertencia del periodista es clara. "Gustavo Quinteros hoy tiene a (Martín) Lucero, que reemplaza a (Iván) Morales. (Cristián) Zavala es un jugador que no va a explotar ahora: hay que darle tiempo; no viene a solucionar problemas, viene a sumar. Y (Esteban) Pavez viene a ocupar una posición bien cubierta por (César) Fuentes", introdujo el comunicador.

"No es que Colo Colo dé un salto de calidad tremendo. Puede mejorar algunos aspectos del juego, pero me da la sensación de que para competir a nivel internacional, el Cacique necesita de otro tipo de futbolistas", subrayó el experto.

Y le pasó la pelota a Blanco y Negro. "Ahí es donde tienen que tomar la decisión, Colo Colo y su dirigencia. Si le da la billetera para traer un jugador, en este caso chileno porque tiene los cupos llenos, o se queda con esto y realmente aterriza la expectativa, como hace Católica muchas veces. Y decir que 'para esto estamos'", sentenció.

"A Gustavo Quinteros le dieron un baño de realidad"



El análisis de Cristián Caamaño pasó por la valoración de los equipos que competirán en las próximas competencias internacionales. "Es demasiada la diferencia, y pensemos que Boca está en un segundo o tercer nivel en Sudamérica", aseveró.

"Claramente los equipos brasileños -Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro- están a un nivel superlativo y juegan otra competición. Luego viene River Plate, tratando de acercarse, y una serie de equipos brasileños que igual se terminan metiendo en rondas finales, como Fluminense o Santos, que jugó la final de la Copa Libertadores anterior. Y después viene Boca. que hoy está en esa tercera línea, de aspirante", apuntó el comunicador.

Según el periodista, las figuras del Cacique son suficientes para el medio chileno. "Para el torneo local basta con la picardía de Costa y la movilidad de Gil, contra rivales que están agazapados, que no salen de su zona por temor, porque no arriesgan, y que le entregan la iniciativa a Colo Colo".

"Pero a nivel internacional ningún equipo te entrega la iniciativa. Y si lo hace, te achica los espacios de tal forma que no tienes capacidad de maniobra. Y es ahí donde el jugador chileno se ve muy complicado en el extranjero", lamentó Caamaño.

En qué nivel están las figuras de Colo Colo



Otro mazazo llega al repasar la plantilla del Cacique. "Emiliano Amor era un jugador que muchas veces era suplente en Vélez. Lucero era titular en Vélez. Maximiliano Falcón es un jugador de equipo pequeño en Uruguay. Es decir, no estaban en las grande vitrinas del fútbol sudamericano", detalla Cristián Caamaño.

"De pronto se enfrentan a un Boca avezado, pesado, que viene de ganar la Copa Argentina, que le hace partido a todo el mundo... y quizás la expectativa del hincha de Colo Colo era estar a esa altura. Pero no está a esa altura. Y todavía hay un par de escalones en Sudamérica por sobre Boca. Boca es un buen techo, es llegar a cuartos de final hoy en día", subraya.

Y qué puede hacer el cuadro popular para reforzarse mejor: "Martín Rodríguez era extremo y Quinteros lo ubicó de interior, porque en México lo vio de esa forma. Pero salvo (Leonardo) Gil, que a veces ha tenido que asumir el rol de organizador, Colo Colo no tiene otro futbolista de esas características: pensante".

"Gabriel Costa es para Chile. Un delantero que con la picardía y con los espacios que hay en el fútbol chileno puede tomar ese protagonismo. Pero en toda su carrera no ha sido así. Y ayer se notó mucho: no tiene esa facilidad para jugar corto y largo cuando no hay espacios, o resolver uno contra uno contra este tipo de rivales", puntualizó el periodista.

Finalmente, pide que el cuerpo técnico de Colo Colo reevalúe sus posibilidades. "Quinteros tendrá que darle una vuelta al esquema, porque le dieron un baño de realidad. En el primer partido de la pretemporada de Boca, te pusieron el pie encima", concluyó.