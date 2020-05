Coto Sierra aconseja al Barcelona por Vidal y revela: "He evolucionado como DT desde que me fui de Colo Colo"

José Luis Sierra dejó la banca de Colo Colo tras presentar su renuncia en julio de 2016. El Coto se fue enojado del Cacique y días después fue presentado como DT del Al-Ittihad de Arabia Saudita y también dirigió al Al-Ahli de Emiratos Árabes Unidos.

“He evolucionado desde que me fui de Colo Colo, miro las cosas de una perspectiva que antes que no tenía. Salir al extranjero te abre el horizonte, te obliga a sumar nuevas herramientas e imponerte. Siento que he crecido”, dijo Coto Sierra a El Mercurio.

Por otro lado, el ex mediocampista ofensivo tuvo palabras sobre la posible salida de Arturo Vidal del Barcelona. Para el Coto sería un error azulgrana dejar partir al King.

“Arturo Vidal le da una característica que el Barcelona no tiene, provoca cosas que otros no pueden hacer. Cuando él juega el equipo es menos predecible, porque rompe en el área y aparece como sorpresa, deja de hacer cosas tan mecanizadas como el resto”, sentenció.