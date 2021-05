Walter Safarian recuerda el histórico Colo Colo-Boca de 1991: "Si lo quisieron llevar por el nacionalismo, se equivocaron"

Hace 30 años exactos se jugó uno de los partidos más importantes en la historia del fútbol chileno, cuando Colo Colo derrotó a Boca Juniors en la semifinal de la Copa Libertadores de América 1991, en uno de los duelos más calientes de todos los tiempos.

Alguien que vivió en carne propia lo que ocurrió en el Monumental fue el periodista argentino Walter Safarian, que estuvo al borde del campo de juego y fue testigo de los polémicos hechos, con una mordida de un perro policial incluida a Carlos Navarro Montoya.

"El partido de ida fue normal, fue un partido de trámite bravo, pero normal, el tema es que se calentó la vuelta, pero no sé exactamente por qué, a partir de qué se calentó", dijo de entrada el periodista a RedGol.

"Si lo quisieron llevar por el lado del nacionalismo me parece que se equivocaron, porque el fútbol no tiene nada que ver con el nacionalismo, en ningún país del mundo, es fútbol", agregó.

El gol de Barti a Boca

Luego, el comentarista de Fox Sports indicó que "a mí me sorprendió lo que pasó, yo había estado en un montón de partidos que habían terminado con escándalos, sobre todo en el ascenso de la Argentina, cuando me tocó empezar a trabajar en el ’88, pero acá era una situación donde el escándalo fue dentro de la cancha, con los jugadores, es más, me acuerdo que teníamos que volver de Chile al día siguiente del partido y nos hicieron quedar, porque había un montón de gente de Boca, Tabárez, Giunta, que quedaron demorados".

"Hoy a la distancia lo terminas recordando como una situación hasta atípica y graciosa, porque que un perro vaya y muerda a un futbolista no se da habitualmente y no se volvió a dar. Ahora, el tema es que estaba muy caldeado el ambiente atrás de los arcos, no sé si eran fotógrafos o personas que estaban allí haciéndose pasar por ellos, pero se notaba que el partido estaba pesado", argumentó.

Por último, Walter Safarian analizó la airada reacción del entrenador uruguayo Óscar Tabárez, quien se peleó con los reporteros gráficos, golpeando y siendo golpeado tras el compromiso.

"A todos nos llamó la atención lo de Tabárez, porque es un tipo calmo, no es un tipo de declaraciones fuertes, o de reacciones, sin embargo reaccionó", cerró.