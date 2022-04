Este miércoles Colo Colo cayó como local por 2-1 frente a River Plate en el Estadio Monumental por la tercera fecha del Grupo F de la Copa Libertadores.

Los albos mostraron buen fútbol, pero el partido se definió en los últimos minutos con jugadas concretas que le dieron el triunfo a los visitantes.

Así lo considera el uruguayo Maximiliano Falcón: "Fue por detalles, nosotros tuvimos las mismas situaciones que ellos y ellos estuvieron más finos. Cambió todo por un error del árbitro. Si cobran esa falta por ahí quedaba empatado o no, quizás tenían otra o nosotros, pero ahí cambia el partido".

"En juego, más allá del primer tiempo donde ellos tuvieron más la pelota, jugamos de igual a igual ante un rival que ha ganado Copa Libertadores, que pelea al más alto nivel, estoy conforme, hicimos un gran partido", añadió.

Sobre el estado del campo de juego, comentó: "Había partes de la cancha que por ahí estaban en mal estado, el primer gol pica mal antes de que Omar reaccione a la jugada, pero no sé si eso influyó en el partido. Creo que se vio un partido dinámico, de ida y vuelta, con situaciones para los dos. Si el campo hubiera estado perfecto, era lo mismo, el mismo esquema propuesto, no hubiésemos renunciado nunca a lo que venimos mostrando. Me quedo con las ganas, fue impresionante la entrega del equipo".

En cuanto a sus sensaciones tras el partido, señaló: "Vi bien al equipo, es la primera vez que me toca jugar un partido de tan alto nivel aunque todos los partidos de Copa son así, pero fue ante un gran rival. Me quería medir ante estos jugadores y me sentí muy bien, me voy conforme, con un sabor amargo por el resultado, pero lo importante es darle más bola a lo táctico, al nunca renunciar al juego. Errores podemos tener todos y ellos lo aprovecharon".

En tanto, acerca de su rival, expresó: "Julián (Álvarez) bajaba a pivotear y al jugar a un toque no alcanzábamos a anticiparlo, bajaba más de lo normal que un 9. Intenté estar pegado a él, ganarle en la dividida y con Matías Suárez atento en las diagonales, porque hace eso de manera constante. Tienen jugadores de muy buen pie, un sistema automatizado, juegan hace mucho tiempo juntos. Creo que se hizo un buen trabajo".

Finalmente, le dedicó palabras a su compañero Gabriel Suazo: "Hace varios meses lo dije: Gabriel Suazo ha crecido muchísimo. Uno a veces tiene un buen partido o no, pero me representa en mi forma de jugar, deja todo, va a trancar con la cabeza y eso contagia, que tus compañeros te vean que quieres ganar todo, a mí me gusta ganar todo. Se lo merece, entrena como lo ven en la cancha o más. La mentalidad ganadora siempre debe estar".