Gustavo Quinteros celebra la dura victoria de Colo Colo: "Merecimos un poco más de diferencia"

Colo Colo dio un paso firme hacia las semis de la Copa Chile luego de imponerse 3-2 en su visita al estadio municipal de La Cisterna sobre Palestino en el partido de ida de los cuartos de final de la competición, marcador que consiguieron tras 90 minutos emocionantes y con acciones en ambos arcos.

Para el entrenador del albo, Gustavo Quinteros, la ventaja es bastante positiva y piensan en aprovecharla al máximo en el compromiso de vuelta. "Generamos situaciones, por momentos fue favorable, pudimos hacer más goles. Ellos aprovecharon dos errores nuestros. De todas maneras, creo que es favorable venir acá, jugar así y sacar una ventaja", dijo a TNT Sports tras el final del encuentro.

Según el técnico nacido en Argentina, el Cacique debió tener una mejor margen de tantos a favor en este inicio de la serie. "Merecimos un poco más de diferencia, esperamos hacerla el domingo, no pudimos hacer otro gol que nos diera más tranquilidad, pero tenemos una ventaja que debemos aprovechar", añadió.

Los de Macul no pudieron mantener un más que positivo 3-1 ante un error de Brayan Cortés, que permitió el descuento de Cristián Suárez, pero el estratega alabó lo hecho por su duardameta. "Fue un error, no pudo contener la pelota, se le escapó y nos hacen el gol, pero atajó un penal, estuvo bien, hizo buenas salidas también".





De cara a la vuelta con Colo Colo como local espera pulir los errores que notó. "Hoy lo que no hicimos fue el pase al movimiento de Iván (Morales), que hizo muchos y no pudimos encontrarlo, no tuvimos esa claridad para dejarlo mano a mano y que aprovechara la velocidad. Faltan 90 minutos y trataremos de aumentar la ventaja o mantenerla", puntualizó.