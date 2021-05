¡Peluca Falcón pierde el puesto! La formación de Colo Colo ante Huachipato

Colo Colo sale a la cancha nuevamente este domingo, cuando se tenga que medir con Huachipato en el estadio CAP de Talcahuano, donde el entrenador Gustavo Quinteros una vez más no va a contar con el argentino Nicolás Blandi.

El estratega del cuadro albo decidió no citar al transandino para la visita a la Octava Región, pero no es la única gran novedad, debido a que también hará cambios en el once estelar para el importante duelo.

La principal noticia es que uno de los jugadores más queridos por la hinchada se quedará en la banca, estamos hablando de Maximiliano Falcón, quien pierde el puesto con Emiliano Amor, quien tendrá la opción de vestir de blanco por primera vez desde su llegada.

En la mitad de la cancha también hay novedades, debido a que Martín Rodríguez finalmente sí será tomado en cuenta por el estratega, ya que está a plenitud física, luego de recuperarse de su lesión.

Lo mismo ocurre para Gabriel Costa, quien durante la semana no se pudo entrenar con normalidad, debido a un resfrío, del cual ya se encuentra mejor y puede ser titular en el ex estadio Las Higueras.

Amor por fin será titular

De esta manera, el Cacique irá con Brayan Cortés; Jeyson Rojas, Matías Zaldivia, Emiliano Amor, Gabriel Suazo; César Fuentes, Leonardo Gil; Gabriel Costa, Martín Rodríguez; Marcos Bolados e Iván Morales.

Colo Colo y Huachipato se ven las caras este domingo desde las 15:00 horas, duelo que podrás seguir por RedGol.