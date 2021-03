Gustavo Quinteros no pesca la pelea del directorio de Blanco y Negro: "No se ha mostrado esa diferencia en el apoyo"

Colo Colo dejó a un lado la crisis que significó estar peleando el descenso la temporada pasada y se enfoca de lleno en revertir el mal momento. Sin embargo, la situación se ve compleja luego de revelarse la pelea en el directorio de Blanco y Negro.

Aníbal Mosa, presidente de la concesionaria, apuntó contra el bloque de Leonidas Vial como los responsables de complicar las decisiones en torno al club. Una guerra que lleva años y que le ha significado al equipo estar en puestos que nunca imaginó.

Gustavo Quinteros conversó al respecto con Deportes en Agricultura y, para sorpresa, aseguró que dichas diferencias no han afectado al plantel. Eso sí, recalcando que ha sido gracias a la intervención que han hecho desde su llegada.

Aníbal Mosa reveló el quiebre en el directorio de Colo Colo con el bloque de Leonidas Vial. Foto: Agencia Uno

"Uno como entrenador esta muy metido en su trabajo y función, más allá de cuando llegamos que tuvimos que intervenir por los temas de la pandemia y los problemas económicos. Luego hemos podido solucionar las cosas gracias a los dirigentes y los jugadores y terminamos con un camarín muy sano", señaló el DT.

Quinteros no se detuvo ahí y destacó que, aún peleados, en Blanco y Negro les han dado un espaldarazo. "Más allá de todo eso y si existen diferencias en la directiva, yo estoy al margen de ello. En el tiempo que he estado, no se ha mostrado esa diferencias en el apoyo".

Finalmente el técnico hizo un llamado implicito a dejar de lado los problemas por el bien de Colo Colo. "Hoy espero lo mismo, el apoyo de todos para conseguir el objetivo de clasificar a copa y pelear el título".