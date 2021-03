Mosa dispara en contra del grupo de Leonidas Vial: “El interés personal de ellos está por encima del colectivo de Colo Colo”

Este martes Colo Colo sorprendió con dos conferencias de prensa: una para escuchar a los dos primeros refuerzos del equipo, Juan Carlos Gaete y Felipe Fritz; mientras que la segunda fue el turno de Aníbal Mosa, quien se refirió a la reunión extraordinaria de directorio.

En ese sentido, el presidente de Blanco y Negro no se guardó nada y disparó duramente en contra del grupo liderado por Leonidas Vial, pues lo cuestionó por “obstaculizar” cada propuesta que ha presentado desde que volvió a la concesionaria.

“Este directorio no estaba citado para pedir la salida del presidente o vicepresidente, sino para analizar el período anterior y sacar lecciones”, partió comentando sobre el motivo de la reunión extraordinaria.

Sobre las diferencias que existen al interior del directorio, expresó que “una parte de la mesa ha sido obstruccionista desde el momento en que volví a la presidencia. Ellos no tienen una condición deportiva o institucional para Colo Colo, ya que solo votan en contra de todo lo que proponemos. Hoy pasó con los jugadores y con la elección de Daniel Morón como gerente deportivo, quien es un ídolo de la institución”.

“De ellos no me llama la atención, ya que se trata de un tema político. También, le pidieron la renuncia a Harold. Esta oportunidad ha demostrado que el interés personal de ellos está por encima del colectivo de Colo Colo”, agregó.

Al ser consultado sobre la opción de dejar el cargo, mencionó que “mi preocupación hoy día es poder terminar de conformar el equipo para que Gustavo Quinteros parta tranquilo su pretemporada (…) A mí lo que más me preocupas es terminar de conformar el equipo. Hemos vivido situaciones muy difíciles como para que a unas semanas de la salida del presidente”.

��️���������������������� | Aníbal Mosa: "No me quiero aferrar a ningún poder. Sería irresponsable dejar a la institución sin cabeza en este momento. El momento para discutirlo es en la junta de accionistas de abril".#VamosColoColo���� — Colo-Colo (Desde ��) (@ColoColo) March 2, 2021

“A mí no me interesa aferrarme a nada, porque yo no vivo de esto. Estamos dando una señal de terminar este mes y medio hasta que llegue la junta nacional de accionistas. No tiene ningún sentido generar un problema pidiendo salidas a esta altura del año con pretemporadas y a meses de partir el torneo. La situación para discutirlo es la junta de accionistas de abril. Sería irresponsable dejar acéfalo a Colo Colo”, complementó.

“Estoy abierto para conversar todas las propuestas para Colo Colo, no tengo ningún problema de escuchar al club social. Lo podemos conversar, como siempre lo he hecho. Aquí no he buscado ni apernarme ni quedarme acá como han dicho en algunos lados”, sentenció.