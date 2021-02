Gustavo Quinteros sepulta continuidad de Nicolás Blandi en Colo Colo: "Debe buscar un lugar para mostrar sus condiciones"

La temporada 2020 de Colo Colo fue un desastre de principio a fin. Conflictos en la interna del plantel, problemas en Blanco y Negro, además de la incorporación de jugadores que quedaron en deuda le pesaron al cacique en el año más difícil de su historia.

Nicolás Blandi fue uno de los jugadores que más sintió esta situación. El delantero argentino no logró afirmarse nunca, perdió las oportunidades que se le dieron y terminó por agotar todo el crédito que se había puesto en él para justificar la alta suma de dinero que se invirtió.

Pero con el temor del descenso ya lejos, Gustavo Quinteros tomó las riendas y empezó a armar el equipo para volver a pelear el título. Y ahí, el trasandino ya no tiene espacio. Así lo dejó claro el técnico, que en conversación con Los Tenores de Radio ADN, sepultó cualquier chance de que pueda continuar.

Nicolás Blandi tendrá que buscar club para la próxima temporada. Foto: Agencia Uno

"Está buscando la posibilidad de salir. No pudo demostrar sus condiciones, es una pena porque tiene un curriculum y ha jugado en equipos grandes. No pudo jugar demasiado por distintas circunstancias. Supongo que un año tan complicado influyó para que no pudiera desplegar su mejor fútbol", aseguró el estratega.

Para Quinteros la situación no es problema, ya que el propio jugador debe analizar las ofertas para partir del Estadio monumental. "Él se está buscando una opción para salir y si sale, buscaremos un reemplazante".

El técnico también enfatizó que "el jugador debe buscar un lugar para mostrar sus condiciones y ser feliz. Si está en un club y no puede jugar, no es feliz, más allá de que tenga contrato. Supongo que hará lo posible para ganarse una opción. Lo ideal es buscar una opción para que sea feliz y mostrar sus condiciones, cosa que en Colo Colo no pudo hacer".

De esta forma, Nicolás Blandi comienza a despedirse de Colo Colo en un año para el olvido y donde quedará marcado como la gran decepción de la temporada.