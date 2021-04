Esteban Paredes sorprende y conserva la última esperanza de volver a Colo Colo: “Me encantaría, el tiempo dirá”

Cuando la historia de Esteban Paredes con Colo Colo, al menos como jugador, parecía concluida, el propio goleador abrió una nueva puerta: confesó que le gustaría volver pese a todo.

“No sabría decirlo pero me encantaría volver, soy hincha de Colo Colo. El tiempo lo dirá, sino estar en otra área. Tengo pensado en hacer un curso de técnico y dirección deportiva”, comentó el artillero en diálogo con ESPN Radio Chile.

Y eso se podría dar antes de lo que muchos piensan: Paredes está en Coquimbo Unido, en Primera B, por lo que, eventualmente, podría acordar su regreso a la categoría de honor a mitad de año. Además, está el escenario del cambio directivo radical que viene el 20 de abril tras la junta de accionistas. Aníbal Mosa venderá sus acciones el 13 del mismo, el próximo martes, y, al concretarse su adiós, seguramente se dará también el de Harold Mayne-Nicholls, uno de los principales antagonistas de Visogol.

“Yo no me perdía ningún entrenamiento en Colo Colo, yo no tenía ningún trabajo kinesiológico aparte. El problema que tuve muchas lesiones el año pasado, no fueron musculares: cinco costillas y fractura. Yo nunca tuve una preparación buena para estar al alto nivel. Yo si hubiese hecho una buena pretemporada, estaría para ser competitivo en Colo Colo”, abundó el ahora delantero Pirata.

Esteban Paredes y Aníbal Mosa, una amistad que se rompió. | Foto: Agencia Uno

Esteban Paredes: “Me siento traicionado por Aníbal Mosa”



Pasando al capítulo de su salida, el ídolo de Colo Colo manifestó que “nunca me lo imaginé así, la otra vez escuché a Julio, pero uno no tiene que hacer nada, sólo que digan en la cara que la renovación no estaba, que querían encontrar nuevos horizontes con jugadores más jóvenes, así uno lo entendía. Me dolió mucho que me lo dijeran por teléfono, porque con don Aníbal (Mosa) me llevaba muy bien. Después me lo mandan a decir con otra persona, pero no le tengo rencor con nada, pero siempre deseándolo el bien a Colo Colo, porque soy hincha del club”.

“Creo que fuimos los únicos con la ley de protección del empleo. En Temuco llegaron a un acuerdo y salieron después. Yo a Aníbal le dije que era un error, pero en ese momento estaba negociando Harold (Mayne-Nicholls). Aníbal sólo dejaba que hablara con Harold. Nsotros estábamos dispuesto a dar el 15%, hasta el último momento le mandé un mensaje a Mosa que el plantel está dispuesto a dar ese 15, pero fue un error de ambas partes”, complementó.

Finalmente, sentenció que “sí, me siento traicionado por Aníbal Mosa. Eso sí yo no tengo rencor porque soy hincha de Colo Colo (…) Yo quería retirarme en Colo Colo, no quería un gran sueldo. Mi representante fue dos veces a hablar con Harold y le cerraron la puerta en la cara. Por eso que quiero seguir jugando, porque quiero retirarme en cancha”.