La gigantesca emoción de Esteban Paredes en Colo Colo: "Nunca imaginé que a los 40 años podía jugar un clásico"

Durante el receso del Campeonato Nacional por el coronavirus, el máximo goleador del fútbol chileno, Esteban Paredes, cumplió 40 años y pese a dicha edad, está muy lejos de pensar en el retiro.

Es más, el artillero de los albos dice que está en plenitud física para estar en la cancha el próximo domingo, cuando el Cacique visite a Universidad de Chile, en una nueva versión del Superclásico del fútbol chileno.

"Nunca me imaginé que a los 40 años podía jugar un clásico. No sé si seré la preocupación del la U. Ellos se tienen que preocupar del equipo de Colo Colo, no de uno o dos jugadores", analizó el zurdo.

"Hay que jugar, que el tiempo pase. Con 40 años estoy muy motivado y feliz para seguir demostrando para los que estoy", agregó el ex Santiago Morning.

Esteban Paredes quiere jugar ante la U- AgenciaUno

¿Está para jugar?



Luego, le mandó un claro mensaje al entrenador Gualberto Jara, asegurando que está en plenitud física para ser de la partida este domingo desde las 14:00 horas ante la U.

"Yo quiero jugar. Si el profe (Jara) quiere que juegue yo lo voy a hacer. Físicamente creo que estuvimos bien, no sentí que fuimos sobrepasados", dijo sobre el juego ante Wanderers.

"Y lo otro, yo siempre quiero jugar. Independiente de que se vienen muchos partidos encima, si el profe quiere que juegue yo lo voy a hacer", expresó.

Por último, Esteban Paredes aclaró que "hoy entrené en forma normal. Ayer diferenciada por un golpe que tuve en cuádriceps. Hoy me sentí bastante bien, entrené a la par de mis compañeros y estoy muy motivado con lo que será el doming".

Colo Colo quiere volver a ganar a costa de Universidad de Chile, donde Esteban Paredes espera ser protagonista.