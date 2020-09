Claudio Borghi enfático con los futbolistas tras la derrota de Colo Colo: “Debe haber un amor propio por ser profesional”

Claudio Borghi analizó el complejo momento de Colo Colo, una vez más, y esta vez tras la derrota del Cacique ante Peñarol por 3-0 por la Copa Libertadores.

“Tan mal partido que uno espera, al menos, que se pierde porque el rival es mucho mejor, pero teniendo la estadística, que son tremendas, se ve que Colo Colo pateó una vez al arco: un tiro libre fabricado, que ni siquiera fue falta. No hubo más llegadas. Un equipo copero, con mucha tradición como Peñarol, pero que viene sin resultados, con muchos jóvenes, te hace tres goles”, meditó el Bichi en Todos Somos Técnicos, de CDF.

“Me preocupa lo que decimos siempre los entrenadores: ‘perdimos pero nos quedó algo, creamos, esta línea funcionó bien’. Pero acá el entrenador no tiene nada para concluir positivo”, complementó.

Además, no entendió a qué entró el Torta y tampoco cree que halagüeño lo que se viene. “Opazo apenas entra se tropieza con un rival y empieza a cojear. El aductor duele al hacer movimientos, no al andar derecho. No sé por qué entró, si hay otras alternativas. Es agregar un peso a una lesión. Si fuera el 9, el creador, el goleador bueno, te puede salvar, pero no es el caso. Es muy preocupante lo de Colo Colo. Y aquí está la pregunta: ¿nos conviene participar en la Libertadores? Por lucas puede ser, pero deportivamente estamos muy lejos”, sentenció.

¿Deben cambiar la técnico? “Si Gualberto es el problema, que lo saquen. ¿Pero es el problema? Es una pila de situaciones que de antes el partido ya empieza con que no sabes si les van a quitar los puntos, que llega el Grillo Biscayzacú y rompe la burbuja sanitaria. Es un cúmulo de cosas. Si fuera un solo tipo, es cambiarlo y listo. Creo que hace lo mejor dentro de lo que puede. Quizás no tiene los jugadores, no pudo entrenar por Zoom, peleas de dirigentes y jugadores”, aseveró el campeón del mundo.

Finalmente, dijo que “más allá del entrenador, debe haber un amor propio por jugar en Colo Colo o, al menos, por ser jugador profesional. Cuando eres jugador profesional, se debe diferenciar del resto. A esto sé jugar, me pagan para esto y me preparé toda la vida. Pases para atrás, mal calculados. No me gusta criticar a los jugadores, pero Costa dio dos pases hoy tremendo. Falta de confianza, preparación, no sé. Nos llamaron que queremos hacerle mal a Colo Colo y no hace falta, si Colo Colo se hace mal solo”.