Gustavo Quinteros ha sumado varios dolores de cabeza con Colo Colo en este mercado de fichajes, y más allá de vivir pidiendo refuerzos para su plantel también lamenta que está por perder a una de sus máximas figuras, Pablo Solari, que está a nada de llegar al fútbol argentino de la mano de River Plate. Y Patricio Yáñez ya postula a su reemplazante.

Aunque todavía no es totalmente oficial, lo cierto es que el Pibe vive sus últimas horas en el Estadio Monumental de Santiago para irse al recinto del mismo nombre pero en Buenos Aires y así defender la camiseta del cuadro Millonario, por lo que ahora el Cacique tendrá que ver entre sus opciones para paliar su salida.

Bajo ese contexto, Pato Yáñez utilizó los micrófonos de Deportes en Agricultura para apuntar a su primer candidato a tomar la posta que deja el joven delantero argentino de 21 años, y de entrada avisa que “Marcos Bolados debería ser el candidato número uno".

Eso sí, advierte que "no pasa nada con él en estos momentos en Colo Colo, yo no sé si tiene algún inconveniente como para no tener la claridad, hablo de su inseguridad, porque condiciones le sobran".

Tras eso, Yáñez resalta que "yo no sé si el chico de Nueva Zelanda (Marco Rojas) va a tener la capacidad de jugar, todos sus movimientos la mayoría los hace por el sector derecho, también los puede hacer por dentro".

"Ahí también están (Alexander) Oroz y (Cristián) Zavala para poder experimentar. Lo de Bouzat también está en veremos, habrá que ver cómo y de qué forma aportan estos dos jugadores que trajeron a último minuto", aunque es claro. "Pero ante la ausencia de Solari yo apuesto por Bolados”.

Finalmente, el exatacante del Cacique resalta que “yo creo que es la oportunidad de darle trabajo a los Zavala, a los Oroz, Bolados y todos estos que han estado de alguna manera de forma irregular, es el momento de utilizar lo que tienen en casa. Así de claro y así de sencillo. Ojalá el director deportivo de Colo Colo así lo plantee y el presidente señor Stöhwing también lo señale, y para adelante”.