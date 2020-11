Pablo Mouche arenga a sus compañeros en Colo Colo: “Hay que poner los huevos sobre la mesa y sacar esto adelante”

Pablo Mouche fue la gran figura en la agónica victoria de Colo Colo sobre Audax Italiano, porque marcó el gol del triunfo y fue uno de los jugadores que más buscó dejar los tres puntos en el Estadio Monumental.

En ese sentido, el argentino conversó con radio ADN sobre el complejo panorama futbolístico que están viviendo, pues están penúltimos en la tabla de posiciones con 17 puntos y aún están muy lejos de escapar del descenso a Primera B.

“Hoy estamos en la parte baja, luchando por cosas a las que Colo Colo no está acostumbrado. Este club tiene que ser protagonista en todos los campeonatos, luchando por los primeros puestos y clasificar a Copa Libertadores. No estamos en ese momento y hay que aceptarlo. A partir de eso, trabajar lo psicológico para lo que tenemos que hacer en estos meses, para sacar al club de esta situación, dejar de lado todo lo que pasó en un año atípico para todos, que para nosotros fue un poco más atípico por las negociaciones que no llegaron a buen puerto y que no entrenamos lo que se debía, cambio de entrenadores y muchas cosas que nos tienen que hacer sentar cabeza”, mencionó.

El argentino está seguro que podrán salir de este mal momento. (FOTO: Agencia Uno)

“Siempre que se gana se dice que ojalá sea el puntapié inicial para cambiar el chip (…) Acá es una cuestión psicológica de muchas cosas que pasaron, pero tenemos que aceptarlo, porque cada vez que pasa el tiempo se acorta esa brecha y seguimos estando abajo. Tenemos que sacarnos de encima este momento, empezar a escalar y sacar esto lo más rápido posible trabajando, es la única forma”, complementó.

“Como jugadores nos hacemos responsables de lo que hacemos dentro de la cancha, hay que mejorar muchísimos y ser conscientes de la situación en la que estamos, poner los huevos sobre la mesa y sacar esto adelante. Somos nosotros los que entramos en la cancha, los que damos la cara en el campo de juego y tenemos que tener las herramientas para levantar eso”, agregó.

“Por eso hay que estar unidos y ser hombres en esto, acá solo cuenta los jugadores que dan la cara, que tienen los huevos para entrar en la cancha y siempre intentaremos ganar, muchas veces quizás con poco fútbol, pero hay que sacar otras cosas de nosotros, el plus de equipo grande y de jugadores con peso para sacar a Colo Colo de esta situación”, explicó.

Finalmente, se refirió a su celebración ante Audax Italiano: “El gol fue un desahogo de todo un poco. Hace mucho tiempo no podía iniciar un partido de titular por una lesión, más las ocasiones que tuve en el partido donde me jugó en contra el estar tanto tiempo afuera de la cancha. Lo importante es que esas situaciones se generaron y al final fue un desahogo para todos, fue un gran combo de desahogo que se tuvo al final del partido y sirvió para ganar, siendo un alivio para todos. Ojalá no sea el último”, sentenció.