El Colo Gil no sabe si seguirá en Colo Colo y le deseó, emocionado, lo mejor al Cacique en el otro año si no puede continuar. De todas formas, no pierde la esperanza y manifestó que espera continuar. Se dio un abrazo con Gabriel Suazo en tono de adiós. “Queda entre nosotros”, manifestó.

Leonardo Gil fue uno de los puntales de los mejores momentos de Colo Colo en este Campeonato Nacional 2021 que, finalmente, no pudo coronar con el título que quedó en manos del tetracampeón, Universidad Católica. Eso sí, clasificó a la fase de grupos de la Copa Libertadores y obtuvo una Copa Chile justo después de haber peleado el descenso con el Colorado como gran artífice en esos momentos de luz.

No obstante, el futuro del zurdo parece alejarse del Monumental. “En el fútbol es muy difícil encontrar un grupo así de lindo. Me ha tocado jugar en varios equipos y éste fue el mejor grupo. Es hermoso, la gente que trabaja, no sólo los jugadores. Fue una experiencia única, emocionado porque no sé qué será de mi futuro. Ojalá pueda continuar acá en este club que me ha dado tanto en tan poco tiempo, sino desearle lo mejor a Colo Colo. Pusimos a Colo Colo donde merece, siendo protagonista”, manifestó, emocionado, el mediocampista tras el partido.

Eso sí, recalcó que “no sé nada todavía. Ojalá se pueda dar y si no lo mejor para Colo Colo”, agregando sobre el abrazo con Gabriel Suazo que “queda entre nosotros (ríe)” en una postal que dio toda la sensación de adiós.

Leonardo Gil pertenece al Al Ittihad de Arabia Saudita y está a préstamo en Colo Colo por esta temporada. El representante consiguió una rebaja a cerca de 1,2 millones de dólares por su carta (los árabes pedían 2 millones), pero ofertas de otros mercados entrampan la situación del volante con los albos.