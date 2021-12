Gustavo Quinteros no pudo estar en los dos últimos partidos de Colo Colo, pero reapareció de manera telemática para los balances de un año donde perdió el título ante la UC. Y aprovechó de explicar su ausencia que, aunque tuviera motivos ya intuidos por todos, no se podía revelar salvo que él mismo lo decidiera y así lo hizo aprovechando de hacer un llamado. “Voy a ser muy sincero: si no me decían que esto existía, no sabía (que contrajo covid). No tuve nada, ni dolor de cabeza. Por eso le digo a todas las personas que se vacunen, es algo maravilloso. Estoy bárbaro, no me tomé ni un paracetamol estos días que estuve encerrado. Estoy muy bien de salud y eso es lo más importante”, confesó en Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

Pasando a la cancha, y con un semblante tranquilo, el DT de Colo Colo aplaudió al tetracampeón. “Ya lo hice con algunos, pero quiero felicitar a Católica, al cuerpo técnico, a los jugadores. Hicieron un gran trabajo, sobre todo en la última parte. Ganaron bien, ganaron los partidos que tenían que ganar. Nosotros como equipo estamos tranquilos, estoy angustiado, pero tranquilo. Creo que jugamos muy bien. Por momentos pienso y digo ‘lo perdimos nosotros’ por tener más contagios, después pienso que perdimos muchos puntos, algunos por contactos estrechos. Hay parte de responsabilidad nuestra y otra no. Perdimos puntos sí por nuestra responsabilidad, me siento responsable de todo como entrenador”, reflexionó.

“En Colo Colo trabaja muchísima gente, en el comedor, en las canchas, en el estadio, muchos de ellos viajan en Metro, los chicos que nos atienden en Casa Alba. Van, vienen, llevan, traen, las familias estudian, trabajan, salen. Con este virus dando vueltas tienes posibilidades de que te pase. Lo teníamos controlado hasta el partido con Católica y pasamos a ser de los más perjudicados con contagios, pero no cambiamos los protocolos. Se nos escapó de las manos. Bajamos el rendimiento individual y colectivo y no pudimos volver al nivel que teníamos hasta el partido con la Católica. De la fecha 10 hasta ese partido, creo que jugamos mejor que los rivales inclusive cuando perdimos puntos”, abundó.

Sobre el balance final, recalcó que “fue un año con altibajos. Hemos conseguido el objetivo principal que era formar un equipo competitivo para clasificar a Copa Libertadores, ganamos la Copa Chile, pero tuvimos altibajos futbolísticos que fueron por motivos de responsabilidad nuestra y extrafutbolísticos que nos perjudicaron, sobre todo esta última parte. Muchos contagios, jugadores importantes afuera, contactos estrechos. Pero creo que debemos estar tranquilos, no contentos. En una situación normal el equipo venía jugando bien. Después todo esto influyó en la baja en el rendimiento, perdimos puntos y el Campeonato”.

“Hasta el partido con Católica creo que habíamos tenido dos o tres contagios en toda la temporada. Hacíamos cada vez mejor las tareas de cuidarnos. El último mes hubo como 25 contagios entre utilería, cuerpo técnico, cocina, cuerpo médico, jugadores. Es increíble, veníamos bien en ese sentido y en la última etapa tuvimos problemas. Seguro cometimos errores y eso nos perjudicó. Después hay situaciones que me parecieron injustas donde no tuvimos nada que ver, los famosos contactos estrechos que nos pusieron hasta los alcanza pelotas. Pero sí, hubo responsabilidad nuestra también y debemos tratar de que no suceda más. Que el torneo sea más natural”, completó.

“No tuvimos recambio”

Prosiguiendo con el análisis futbolístico, Quinteros destacó que “no tuvimos recambio cuando volvieron los titulares y algunos bajaron el rendimiento, jugadores clave. Por ejemplo el mismo cambio contra Unión Española lo hice contra Católica y contra Melipilla. Y salió perfecto, de jugar con dos 9. Pero acá no pasó, hubo bajones individuales que afectaron el colectivo. Después hay muchos motivos, pero bajamos el rendimiento, Católica mantuvo, ganó los partidos que tuvo que ganar y hay que felicitarlos”.

Asimismo, manifestó que quedaron en deuda en el Monumental. “No sé, da para estudio. Sentíamos tanta seguridad de visitante. Cuando venían estos equipos que marcan, que son sólidos, que se defienden mucho como Audax, Cobresal, Melipilla por momentos, Ñublense. Te cierran espacios, te dejan mano a mano por sectores. Esos partidos los sufrimos. Nos gusta jugar contra equipos que van a buscar el partido, ida y vuelta, que te atacan, ahí nos sentimos más seguros. Pero fue un bajón que nos perjudicó, después analizaremos cada motivo. Perdimos puntos de local que nos privaron de llegar con opciones al último partido, es una deuda pendiente. Cumplimos con clasificar a la Copa Libertadores, ganamos la Copa Chile, peleamos el Campeonato, pero es una deuda para el próximo año”, meditó.

Finalmente, hizo un llamado a revisar el reglamento. “Creo que se equivocó el fútbol, pero no sé quién. No deberíamos haber jugado contra Ñublense y Audax con tantos juveniles, ahí hubo injusticia deportiva. No sé quién es el responsable, pero para mí, ahí se distorsionó el torneo. Jugaron chicos de 16 años en partidos definitorios. Creo que no es lo ideal, todos queremos competir con lo mejor. Se debería haber hecho algo, no se hizo y bueno, lamentablemente son cuestiones extrafutbolísticas que nos perjudicaron. Le pudo pasar a otro club, pero nos pasó a nosotros. Podríamos haber perdido igual, pero no pudimos competir. Con los contagios sí somos responsables, algo mal habremos hecho aunque no cambiamos el protocolo. Bajamos el nivel y eso siempre será responsabilidad mía que soy el entrenador. Si esto sigue, deberíamos aportar todos los equipos para que todos jueguen con mayoría de profesionales y si hay un inconveniente, postergar algún partido. Lo mismo cuando se van a la selección, ajustar eso”, remató.