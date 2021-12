El periodista de Deportes en Agricultura afirma que el retorno de Paredes a Macul no es beneficioso para Colo Colo.

El supuesto regreso de Esteban Paredes a Colo Colo causó furor no solo en los hinchas del Popular, sino que ha sido uno de los grandes temas de conversación en este mercado de pases. Ya que el artillero de 41 años es considerado el último ídolo de los Albos y muchos sueñan con su regreso.

Sin embargo, algunos difieren con este retorno al Cacique, ya que su edad y condición física serían un impedimento para verlo en su mayor esplendor. Es por eso que Cristián Caamaño en Deportes en Agricultura le pone los paños friós a esta posibilidad.

"Ya rompió un récord y está bien que quiera perseguir lo que hizo Carlos Caszely (máximo goleador de Colo Colo), pero también hay que ver que gana el técnico con tenerlo en el equipo", lanzó en primera instancia.

En ese sentido, el periodista aseguró que el posible regreso del máximo anotador en el fútbol chileno sería solo una complicación para la planificación del estratega albo dentro del equipo. "Son puros problemas para Gustavo Quinteros y el plantel", dijo sin pelos en la lengua.

"No veo un beneficio deportivo de este Paredes para Colo Colo. A la gente se le olvida que en su último periodo prácticamente no la tocó en la segunda rueda, producto de razones futbolísticas y lesiones", agregó.

Asimismo, Caamaño fue categórico en que no solo afectara la organización, sino que también están las exigencias de la hinchada. "Cada vez que el partido llegue al segundo tiempo con el marcador sin goles y la gente mire a Paredes calentar en la banca, van a comenzar con el murmullo. Y si no se lo resuelve, aunque la gente no entienda, va a seguir insistiendo con su ingreso durante la semana", sentenció.