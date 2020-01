César Fuentes sueña con la Roja: "Creo que si lo hago bien en Colo Colo, tendré mi llamado a la selección"

César Fuentes se transformó en uno de los refuerzos de Colo Colo para la temporada 2020. El mediocampista proveniente de Universidad Católica llegó al Cacique con la ilusión de estar más cerca de un llamado a la selección chilena.

"Tengo que afianzarme bien y en este gran club se puede lograr (llegar a la Roja). Haciendo un buen año o semestre a lo mejor puede aparecer el llamado. Uno siempre quiere eatar ahí y por eso vine a Colo Colo, donde están siempre las miradas, es un gran club y uno puede llegar a la Selección", aseguró en conversación con Pelota Parada de CDF.

Fuentes integró la Roja mundialista Sub 20 en 2013 dirigida por Mario Salas. Sin embargo, el volante aún no ha tenido la oportunidad de jugar por la categoría adulta: "la verdad es que me ha costado un poco más, pero creo que cada vez que me ha tocado jugar en todos los clubes, he querido dar lo mejor. Eso se ha notado en cada título que he logrado".

"Quizás haber partido alguna vez al extranjero me habría ayudado un poco más, pero creo que estoy bien, contento y solo pienso en la actualidad, en hacerlo de la mejor forma en Colo Colo y creo que si lo hago bien, tendré mi llamado a la selección", sentenció.