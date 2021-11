El arquero de Colo Colo no escondió su alegría por volver a ser convocado para la Roja. Eso sí, dijo que no estaba en sus planes, aunque recalcó que es un orgullo.

Brayan Cortés sorprendido por su regreso a la selección chilena: "No me lo esperaba"

Este martes el técnico de la selección chilena, Martín Lasarte, entregó la nómina de jugadores disponibles para las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022. La Roja tendrá una dura tarea la próxima semana ante Paraguay y Ecuador, partidos en los que están obligados a ganar.

La triple fecha pasada dejó un saldo más que a favor del equipo nacional, ya que gracias a las victorias ante los Guaraníes y Venezuela, logró quedar a solo tres puntos de la zona de clasificación. Eso sí, ahora deberá ratificarlo para así seguir soñando con la cita deportiva.

Y uno de los nombres con los que sorprendió Lasarte en esta convocatoria es el de Brayan Cortés. El arquero de Colo Colo no había sido parte de su proceso más allá de los microciclos, pero con su gran rendimiento esta temporada terminó por convencer al DT.

Este miércoles y en medio del regreso del Cacique a los entrenamientos tras el brote de coronavirus al interior del plantel, el guardameta habló de su llamado a la Roja y se mostró contento, aunque no escondió su asombro.

"Feliz, me tomó de sorpresa. No me lo esperaba. Como lo dije en su momento, estaba enfocado 100 por ciento en Colo Colo", señaló el Indio.

De hecho, el propio Cortés recalcó que estaba más preocupado de la lucha por el título que de volver a Chile. "Si llegaba un llamado, bienvenido. Es gracias al esfuerzo y dedicacion que he tenido este año. Es una recompensa entre comillas, pero da felicidad y es un orgullo poder representar al país".

Vuelta a los entrenamientos para la recta final

Otra de las buenas noticias que recibió Brayan Cortés esta semana es que por fin pudo regresar a los entrenamientos con Colo Colo. Los Albos por fin comienzan a dejar atrás el brote de coronavirus al interior del plantel y se ponen a tono para la recta final del Campeonato Nacional.

"Estamos super felices de volver a entrenar, cumpliendo todos los protocolos. Estamos full concentrados, mentalízanos en el partido que se nos viene. Estamos con toda la motivación", reconoció el arquero.

Colo Colo regresa a las canchas este sábado para enfrentar a Santiago Wanderers y así ponerse al día con el torneo. Por ahora siguen como líderes, pero dependen de lo que pase con Universidad Católica, que se mantiene a dos puntos pero habrá jugado antes y les podría quitar la punta por algunos días.