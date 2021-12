El posible regreso de Esteban Paredes a Colo Colo ha sido un tema importante para los hinchas del Cacique. Mientras algunos se ilusionan con verlo nuevamente de blanco, otros piensan que no tiene nada que hacer en el plantel de Gustavo Quinteros para el 2022.

Por lo mismo, Marcelo Barticciotto dio a conocer su opinión al respecto, ya que tiene claro que deportivamente es muy difícil que el goleador histórico sea tenido en cuenta por el entrenador.

"Capaz que Quinteros no lo quiere, Paredes se fue con Quinteros. Y es difícil para Quinteros decir 'no quiero a Paredes', también lo es para los dirigentes de Blanco y Negro. Es complejo cerrarle la puerta, es antipopular, pero están los intereses del club y la realidad", comenzó diciendo el Barti en Radio Cooperativa.

Luego señaló que "futbolísticamente no lo tendrá en cuenta Quinteros, y a partir de ahí tiene que haber una charla profunda si lo dejan volver. Que le diga las cosas como son, que no lo ocupará, que no lo tendrá en cuenta de forma reiterada. Quizás jugará un par de partidos, pero debe decirle 'si vienes no pongas problema'. La charla me parece que tiene que ser así".

Eso sí, piensa que la decisión que tome el DT será bien recibida por el público. "No creo que haya ruido, en estos momentos, más allá del amor que los colocolinos le tienen a Paredes, la gente está con Quinteros. Perdió el campeonato y no se le cayó a la gente. Le creen y eso no es fácil para un entrenador. No le achacarán el tema Paredes", continuó el campeón de América en 1991.

Cerró su mirada comentando que "es un tema complicado, desde afuera uno dice por qué no, pero el DT dice para qué lo quiero si no lo voy a necesitar. Si va a venir para que le hagan una despedida perfecto, pero futbolísticamente no entra en el círculo del técnico".