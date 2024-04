La Corporación Municipal de La Reina se vistió de corto para festejar el Día Mundial del Deporte y la Actividad con la presencia del ex DT de la Roja.

En días en que las celebraciones del Día Mundial del Deporte se multiplicaron, una destacó por su masividad y el impulso a la actividad física con la presencia importante de Juvenal Olmos.

Es que en La Reina no sólo se contentaron con clínicas deportivas y nombres propios como las hermanas Camila y Daniela Caram, si no que a ello le agregaron la inscripción “al minuto” en su variada parrilla de Academias Formativas y Talleres Recreativos.



Esta vez, la cita fue en el CEO Juvenil de La Reina, donde se congregaron destacados exponentes deportivos como las citadas hermanas ‘Diablitas’ o el ex volante de Universidad de Chile, Patricio Mardones -en su rol de encargado de las escuelas de fútbol- para mostrar sus disciplinas deportivas a los más bajitos, a adultos mayores y, en general, a todos los interesados de la comuna del sector alto de la capital.



La jornada en La Reina incluyó muestras de vóleibol, rugby, fútbol, judo, hockey, taekwondo o tenis de mesa, entre otros, más la inscripción al minuto en su amplia oferta deportiva para vecinos de todas las edades… y sin costo asociado para su práctica.

Juvenal gran protagonista



Uno de los más emocionados por la puesta en marcha de las instancias deportivas y también el amplio respaldo de asistentes fue el Director de de la Corporación de Deportes de la Reina, Juvenal Olmos.

“Es hermoso ver cómo la familia se reúne en torno al deporte. Hay madres y padres con sus hijos inscribiéndose en una o más Academias o Talleres, donde además hay amplia oferta para los adultos mayores. Creemos que podemos seguir ampliando el rango de acción del deporte con el acceso gratuito en nuestra amplia gama de recintos deportivos y siempre con profesores de excelente nivel”, aseveró el ex DT de la selección chilena.

Esa misma alegría la mostró la capitana de las ‘Diablitas’, Camila Caram, que a través de la Fundación Impúlsate promueve el taller de Hockey Césped en suelo reinino. “No suelo enseñar mucho, pero fue muy lindo ver lo entretenido, dinámico y para todas las edades que fue este evento en La Reina. Uno de los objetivos de nuestra fundación es masificar el hockey y me pone muy contenta ver la excelente recepción que encontramos”, resumió la deportista emblema.