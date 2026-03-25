Un verdadero golpe sufrirá el bolsillo de los chilenos con el incremento del precio de la bencina. Una situación que no deja indiferente a nadie, incluso al mismísimo Claudio Borghi.

Desde el gobierno del Presidente José Antonio Kast anunciaron que la bencina subirá 370 pesos por litro, mientras el petróleo lo hará en 580 pesos. Si bien desde el ejecutivo defienden la medida por la guerra en Medio Oriente, esto ha generado un profundo malestar en la población.

La postura del Bichi Borghi

Más allá de la responsabilidad por el alza del precio del combustible, lo cierto es que esto impactará de forma muy profunda en la economía de los hogares nacionales. La mayoría de los productos se verán afectados debido al transporte terrestre.

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Claudio Borghi si bien está ligado al mundo del fútbol, no tiene pelos en la lengua para hablar de lo que sea. Por esta razón, no tuvo problemas en criticar con dureza esta medida que tiene las bombas de bencina del país colapsadas.

“Es como un terremoto. Vas a comprar un agua mineral y no hay en ningún lado. La gente se desespera, pero es lógico porque va a aumentar mucho“, indicó Borghi a Bolavip. El alza se hará realidad a partir de este jueves 26 de marzo.

Borghi lleva largos años viviendo en Chile. Imagen: Photosport

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Si bien desde el gobierno anunciaron medidas para que esto no golpee tanto, como la congelación del precio del transporte público o el valor de la parafina, el impacto es incalculable. “Para el que trabaja es complicado”, indicó Bichi Borghi.

Claudio Daniel Borghi llegó al país en 1992 para jugar en Colo Colo. Desde entonces, más allá de alguna salida puntual, se ha establecido en el país. Es muy querido por los chilenos, incluso llegando a ser entrenador de la selección nacional.