El retiro de Claudio Bravo impactó al fútbol chileno. Deja el fútbol un ícono de la Generación Dorada, el capitán de las dos Copa América que ganó la selección nacional y un gran referente para las nuevas generaciones.

Así lo entiende Luis Marín, ex compañero del arquero en el Mundial de Sudáfrica 2010, asegurando que ahora deberá tener una responsabilidad enorme con los niños que lo tienen como espejo.

“El legado de Bravo y de la Generación Dorada es más grande que el de otros jugadores, por lo que deben entregar a los niños. Por ahí va el escenario de lo que deben proyectar”, manifestó Marín en charla con Redgol.

Agregó que la manera de aportar un grano de arena “es decisión de cada uno, deben ver la forma”, aunque Bravo tiene que asumir ese rol. “Es una responsabilidad por la carencia de nuestro fútbol, ellos pueden tener la solución”, agrega.

Bravo en la Copa América, el último torneo que disputó

Bravo, el mejor arquero de la historia

Para Luis Marín, no hay duda de que Claudio Bravo es el mejor portero en la historia de nuestro fútbol, por encima de Roberto Rojas.

“A Roberto no lo vi jugar, pero por su carrera, trayectoria, Claudio es el mejor arquero de la historia de Chile, no hay duda en eso”, manifestó el ex arquero de Lota y Universidad de Chile.

Luego señaló que le parece correcta la decisión de colgar los guantes. “Me parece que era el momento oportuno, es claro en su mensaje. Es una decisión que la toma cada uno. Si es estudiada, analizada, que sea lo mejor para lo que viene”, sentenció Marín.