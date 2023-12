Chile salió ganando con el Mundial Sub 20: "Prefiero eso a un partido del Mundial 2030"

La herida de Chile por el Mundial 2030 se cerró. Luego de quedar excluido de la candidatura sudamericana y que Argentina, Uruguay y Paraguay se quedaran con los partidos inaugurales del centenario de la Copa del Mundo, la FIFA le dio a Chile una cita planetaria: el Mundial Sub 20 de 2025.

Así, nuestro país volverá a organizar una cita mundial, ahora de juveniles. El premio es mayor de lo que hubiese sido obtener un solo partido inaugural, tal como lo reconoce Jorge Aravena, quien celebró la decisión de la FIFA en conversación exclusiva con RedGol.

“Vamos a tener un evento internacional de fútbol y eso es buenísimo. Es bueno para nuestro fútbol que la vista del mundo esté puesta sobre nosotros. Al menos se está terminando bien el año, por lo menos en ese sentido”, aplaudió el Mortero.

“Si a mí me dan a elegir entre un partido que no sabes a quién van a traer o tener un Mundial, aunque sea de jóvenes, prefiero lo último. Un acierto de la ANFP. Son tantas las cosas negativas que han pasado que hay que destacar lo positivo. Es bueno para todos poder asistir a los partidos de un Mundial juvenil”, cerró.

Mundial Sub 20 en Chile: las sedes para la Copa del Mundo

Chile planea nueve sedes para el próximo Mundial Sub 20. El Estadio Nacional aparece como la casa principal para la cita planetaria, pero se están mirando recintos de todo Chile. Iquique, Coquimbo, La Serena, Valparaíso, Viña del Mar, Concepción, Talca y Temuco aparecen como posibles adiciones.

El gran evento tomará vida entre mayo y junio del 2025, como ha sido en ediciones pasadas, y abarcará tres semanas de competencia. La Federación de Fútbol de Chile planea que el Mundial Sub 20 coincida con el cierre de la primera rueda del Campeonato Nacional 2025.

Pablo Milad, en tanto, comentó apenas se conoció la noticia que el Mundial “nos llena de orgullo y motivación. Será el quinto Mundial de fútbol de la historia que se juega en nuestro país después del Mundial del 62, el Mundial Sub 20 de 1987, el Mundial Sub 20 Femenino de 2008 y el Mundial Sub 17 de 2015”.

“Estamos felices porque será en Chile donde jugarán los principales talentos que un año más tarde disputarán la Copa del Mundo 2026. Esto significa el impulso definitivo de nuestro plan para recuperar el fútbol formativo de nuestro país y sentar las bases de una nueva realidad para el fútbol chileno”, sumó.

¿Cuándo se jugará el Mundial Sub 20 en Chile?

Chile realizará el próximo Mundial Sub 20 en 2025. Las fechas de la cita planetaria no se han confirmado aún, pero el evento debería realizarse entre mayo y junio, tal como en las ediciones anteriores.

