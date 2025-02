Jean Beausejour recordó algunos pasajes de su exitosa carrera en donde compartió cancha con grandes figuras nacionales, muchos de ellos siguen activos en la actualidad, refiriéndose a los mejores que vio y con los que más pudo conectar en el campo de juego.

En conversación con Megadeportes, el lateral que se retiró el 2021 con pasado en clubes Colo Colo, Universidad de Chile, Wigan Athletic F. C y la Roja en donde fue parte de la generación dorada, entregó detalles de su carrera.

Beausejour nombra a sus mejores compañeros en ataque

En la entrevista, el jugador nombró a un excompañero de Universidad de Chile, quien actualmente milita en los Portland Timbers de la MLS.

“Ahora no me quiero olvidar de Felipe Mora, porque para mí fue un placer jugar con él. Qué jugador. Me parece que es de los 9 buenos que jugué”.

En la misma línea señaló que tuvo muy buenos compañeros, uno de ellos fue Eduardo Vargas. “En la selección leía muy bien mis centros, es de los jugadores que mejor leía los centros. El otro que leía muy bien los centros, pero no tuvimos grandes porcentajes de goles es el Pini (Mauricio Pinilla), pero no tuvimos tal nivel de concreción”.

Publicidad

Publicidad

ver también Beausejour recuerda fuerte cruce con Arturo Vidal: “Para mí fue…”

También se refirió a Esteban Paredes, con quien compartió en Colo Colo. “El tanque también se acostumbró después al centro y yo me acostumbré a sus movimientos y generamos un montón de goles”.