Cuando Esteban Valencia asumió en el banco de Universidad de Chile para reemplazar a Rafael Dudamel, los dirigentes contemplaban mantenerlo sólo como interino, pero los resultados logrados por el Huevo los han hecho dudar.

En Radio Agricultura, Patricio Yáñez, ex seleccionado nacional, reflexionó: "Valencia ha movido la aguja, le dijeron saca los máximos puntos posibles, porque tenemos armada la nueva estructura. Pero se ha demorado, va a llegar el nuevo gerente deportivo y no sé si va a llegar con un técnico nuevo"

"Se la está poniendo difícil a la dirigencia, no sé si es el técnico para la U, pero en términos de sacar resultados, ha sumado más que ha perdido en esta pasada", añadió.

Luego, el comentarista Cristián Caamaño analizó la situación desde un punto de vista más crítico: "Va a llegar un nuevo refuerzo a la U,¿Este refuerzo quién lo trae? Eso es lo que no se entiende. Valencia va a recibir a un jugador que quizás no necesita".

Esteban Valencia tiene a la U luchando por el título (Agencia Uno)

Y fue categórico al opinar sobre la postura de Valencia: "Esto es lo que no entiendo de Valencia. Sigue con su discurso, de 'no me han dicho nada y no va a cambiar mi condición'. ¡Cuál es tu condición hombre! ¡Ponte firme!. Lo veo calladito, debajo del poncho...".

Yáñez le respondió: "Es interino, no puede perder la pega, son sus ingresos, es su trabajo. No le pongamos la mochila a Valencia".

Y Caamaño aremetió: "Debe decir 'Merezco quedarme'. No lo culpo tampoco, pero gustaría que lo ratificaran para que se empodere. Un hombre que tiene una historia grande en la U, tiene que tener la espalda suficiente para plantarse".

Finalmente, Yáñez argumentó: "¿No le has visto la espalda? ¿Cómo juega el equipo? Valencia ha conseguido lo que no consiguió ni Dudamel, ni otros técnicos que tuvo la U. Los jugadores se la juegan por él".