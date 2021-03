Jorge Pellicer desafía a Independiente del Valle: "Jugamos y terminado, Unión Española clasifica"

Unión Española dio el golpe en la ida ante Independiente del Valle y se quedó con el triunfo por la cuenta mínima en Copa Libertadores. Los hispanos se hicieron furtes de local con un autogol y ahora se juegan la clasificación a la tercera ronda en Ecuador.

Jorge Pellicer adelantó lo que será el encuentro del próximo martes 16 a las 21:30 horas y reflejó el optimismo que hay en el plantel. "En el primer partido enfrentamos a un equipo con una historia contingente y poderosa, finalista de Libertadores y campeón de Sudamericana. Y lo hicimos con un partido preparatorio ante Magallanes, fue todo lo que pudimos para enfrentar a un rival en plena competencia".

Pero eso no fue todo, ya que el técnico hispano aseguró que volverán a Chile con un resultado favorable. "Lo que se le ha transmitido al plantel es que vamos a Quito, jugamos ese encuentro y terminado eso, clasificamos. Eso se ha transmitido, no pregunten resultados ni de qué forma, pero Unión Española clasifica".

Jorge Pellicer está confiado en lo que pueda hacer Unión Española ante Independiente del Valle. Foto: Agencia Uno

Para Pellicer, definir de visita no tiene peso a estas alturas. "Hoy la localía, con factores como los que tiene Independiente, no tiene sentido porque no hay público. Con un buen terreno de juego, la localía pasa a segundo plano. Nos esperamos un partido parecido en Quito, con la salvedad de que tenemos más margen de corrección. Y si lo hemos logrado, es que tenemos mejoras y ante eso, es esperanzador lo que viene".

Una de las bajas que tendrá Unión Española es la de Carlos Palacios, quien está practicamente listo en Inter de Porto Alegre. "Desde que asumí, sabía de la partida de Carlos. Vamos a estar resentidos, pero tenemos un plantel que nos permite no irnos a pique y se abre la opción de traer un volante conductor como él. Hay jugadores que se pueden acercar a lo que hace. No es un requisito, pero la posibilidad existe".

Finalmente destacó a Diego Sánchez, que se ganó el reconocimiento como mejor arquero de Libertadores en la última fecha. "Diego es un jugador que se ha ganado un gran espacio en Unión Española. Los últimos años han sido de un giro de responsabilidad tremenda, al tener que ser el líder del equipo y está respondiendo de gran manera. Ha tenido una buena preparación, pese a ser muy corto".

Si te gusta el fútbol internacional, como a nosotros, este concurso es para ti: Casillero del Diablo te invita a vivir una experiencia única con un Meet & Greet virtual junto a jugadores del Manchester United, y ganar premios originales de los Diablos Rojos. Para participar debes entrar a www.casilleromanchester.com, ingresar tus datos y ya estás participando por esta experiencia inolvidable.