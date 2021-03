Juan Pablo Gómez y buen arranque de Unión Española: “Nuestro techo está mucho más arriba, hemos ido en alza”

El Campeonato Nacional 2021 arrancó con todo este fin de semana, y uno de los encuentros con más morbo en la previa fue el triunfo de Unión Española por 3-1 sobre el Santiago Wanderers de Ronald Fuentes, ex técnico hispano.

En ese sentido, Juan Pablo Gómez conversó con Deportes en Agricultura sobre este buen inicio en el torneo nacional y advirtió que durante el pasar de las semanas se verá reflejada de mejor manera la idea de Jorge Pellicer.

“Esperamos que nuestro techo esté mucho más arriba. Son los primeros partidos, hemos ido en alza y es una realidad. Evidentemente, la vuelta por Copa Libertadores fue el más bajo, pero ciertamente creo que hemos ido en alza. Durante las próximas semanas se verá lo que Jorge Pellicer quiere en cancha”, mencionó.

Al ser consultado sobre la nueva posición que ocupa, expresó que “fue sorpresivo para mí jugar de defensor central, pero el primer día de la pretemporada el técnico Pellicer conversó conmigo sobre este tema, así que por suerte tuve tiempo para adaptarme”.

“Más allá de la situación de quién esté, estamos todos con la idea de poder aportar. Esta vez me tocó a mí, pero no descarto que pueda ser alternativa en otra posición (…) no descarto con retomar mi posición de lateral, y yo me formé como volante derecho”, agregó.

También, tuvo palabras sobre el golazo que marcó en Santa Laura: “Se me hace más fácil aprovechar los balones detenidos como defensor central, porque vengo con más aire. Cuando jugaba como lateral uno aprovechaba esas instancias para descansar”.

El ahora defensor central marcó en la victoria sobre los caturros. (FOTO: Agencia Uno)

Finalmente, al ser consultado sobre el difícil inicio de Pellicer y el actual momento del equipo, comentó que “más que si le costó o no la situación era muy delicada, porque no era fácil hacer jugar a un equipo con la forma que él quería. Pellicer tiene una idea muy clara, es un técnico que se preocupa de todas las facetas, le gusta que la línea de cuatro esté cerca de la mitad de cancha y con el correr de los partidos iremos mejorar las tácticas. Se encontró con un grupo que se quiere adaptar a su idea de juego”.

